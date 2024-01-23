אם לשתי בנות נפטרה ב-2012. בצוואתה נקבע כי המשק יעבור לאחת מהן. ביחס לבת השנייה נקבע כי במידה שלאחר 5 שנים יקצה המושב זכויות בנייה הן יהיו שלה. הבת לא המתינה ותבעה בטרם חלפה שנה ממות האם. התביעה נדחתה תוך חיוב התובעת בהוצאות מוגדלות (משפט)
בן שנושל מהמשק של אמו תבע פיצוי מגיסו על הזכויות שאיבד. המשק, שהועבר לאחותו לפני כ-15 שנה בהתאם לצוואת אמם המנוחה, הגיע לגיס לאחר שהאחות נפטרה. הבן טען כי כוונתה האמתית של אמו הייתה להותיר לו זכויות במשק. כיצד הכריע בית המשפט? (משפט)
הבוקר הסתיימה השביתה הגדולה במשק, לאחר שההסתדרות והאוצר הגיעו להסכמה על כל סעיפי המחלוקת שנותרו. הצדדים הגיעו להסכמות סופיות בנוגע לסוגיית השקט התעשייתי. נמלי הים, נתב"ג והרכבת יפעלו כרגיל, כך גם "דן" ו"אגד" שבהתחלה שקלו לשבות הבוקר. עדכונים (חדשות, בארץ)
"מחירי הלחם, המים והדלק כבר בלתי נסבלים - ופתאום, הציבור זועק. חייבים להמשיך בזעקה הזאת נגד החברות הגדולות" - כך אומר הבוקר אריה דרעי, ובכך מציב את עצמו בחזית המאבק החברתי בישראל ● על העובדה שש"ס הצטרפה למחאה: "במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא עומדים"
יו"ר ש"ס לשעבר, אריה דרעי, עושה (שוב) קולות של חזרה לחיים הפוליטיים, על רקע ההתייקרויות במשק. אלי ישי: "לקצץ בממשלה ולהוזיל את המחירים". לדבריו, "אני חש בסיורי בשטח כי הציבור לא יכול להמשיך ולספוג. ניסו לפגוע בפירות וירקות, מנסים לפגוע במים, פגעו בלחם, בדלק ובתחבורה הציבורית, בנסיעה ברכבת; לא נשארה שום חלק טובה שלא זכתה לחבטה