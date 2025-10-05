בשל העלייה בקצב הנדבקים: מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, ביקר היום (ראשון) במוקדי התפרצות החצבת בירושלים ובבית שמש ונפגש עם גורמים בכירים בעיריית ירושלים ובעיריית בית שמש, בהמשך אף נפגש עם נציגים מקהילות בשכונות מאה שערים, גאולה ושכונות נוספות בירושלים, כחלק מפעילות המשרד לבלימת ולמיגור התפרצות החצבת בישראל.

בהמשך, שוחח מנכ״ל משרד הבריאות עם כלל ראשי הרשויות בהן יש מוקדי התפרצות של מחלת החצבת.

בהודעת משרד הבריאות נאמר כי "במהלך הביקור בירושלים ובבית שמש שוחח המנכ”ל עם נציגי הקהילות ועם אנשי המקצוע בעיר על הדרכים לחזק את שיתוף הפעולה בין משרד הבריאות, עיריית ירושלים והקהילות המקומיות, במטרה להגביר את שיעור ההתחסנות ולהגן על בריאות הילדים והמבוגרים".

לדבריהם: "כלל הגורמים הדגישו את הצורך לפעול במהירות ולהיענות לקריאה להתחסן, כדי למנוע את מקרי המוות הבאים, את התחלואה הנוספת ולצמצם את ממדי ההתפרצות".

מנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב אמר לאחר הביקור כי “המאבק בחצבת הוא מאבק על חיי הילדים שלנו. מאבק במחלה שיש לה חיסון בטוח, יעיל ומציל חיים. אנחנו פועלים יחד: משרד הבריאות, עיריית ירושלים, קופות החולים והקהילות כדי לעצור את התפרצות המחלה, להנגיש מידע אמין ולוודא שכל ילד יקבל את ההגנה שמגיעה לו״.

בהמשך היום שוחח מנכ”ל המשרד גם עם מנכ”לי קופות החולים. בשיחה נדונו צעדים נוספים להגברת מאמצי ההתחסנות ולתיאום הפעולות בין כלל הגופים הרפואיים.

משרד הבריאות שב ומזכיר להורים לשלוח את הילדים לטיפול במקומות מורשים - מרפאות הקופות ובתי החולים.

נתוני התחסנות - מאז תחילת ההתפרצות:

• בירושלים ניתנו מעל ל־15,000 מנות חיסון ראשונות.

• בבית שמש ובבני ברק ניתנו מעל ל־12,000 מנות חיסון ראשונות נוספות.