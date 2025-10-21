ממלצר באירועים, לבעלים של סטרטאפ פורץ דרך

נתנאל, מנכ"ל חברת הייטק בכירה: "חיפשתי מסגרת שתתאים לאופי החיים התורני, אך תוביל אותי לעתיד כלכלי ומקצועי" ( צילום: יח"צ )

נתנאל הוא מהטיפוסים שמלכתחילה אף אחד לא מהמר עליהם שיהיו יזמי הייטק בכירים. " הייתי אברך עד גיל 28". מספר בשיחה עמו. "גדלתי בתור בחור חרדי כאשר המשפחה שלי גדלה התחלתי לעבוד בעבודות מזדמנות אשר הטרחה בהן גדולה והשכר די מעליב - עובד מטבח, בנייה, מלווה של אדם מבוגר...

ההוצאות היו גדולות מאוד. והיה לי עיקרון שאני לא לוקח כסף מאף אחד. הבנתי שאם אני רוצה לפרנס את משפחתי בכבוד כדאי שאלמד מקצוע ראוי. בחרתי בלימודי תואר במדעי המחשב במכללת מבחר. הבחירה במקום הלימודים הייתה חשובה לי מאוד, כי מעבר לרמה האקדמית הגבוהה, חיפשתי מסגרת שתתאים לאופי החיים התורני. במכללת מבחר מצאתי מקום מתחשב במיוחד, בו שומרים על איכות רוחנית לצד רמה אקדמית-אוניברסיטאית גבוהה. התחלתי את לימודי התואר בהיותי אבא ל 3 ילדים, כיום בלי עין הרע יש לי כבר 7 ילדים.

בשנתיים הראשונות ללימודים, עבדתי בתור מלצר באולם של בריתות בבוקר ומיד אחר כך הייתי ממשיך ללימודי אחה"צ עד שעות הלילה המאוחרות.

חייב לציין לשבח את העזרה הכלכלית שקיבלתי באמצעות מחלקת המלגות של מכללת מבחר - שם דאגו לי למימון רוב הלימודים, לצד קצבה חודשית קבועה, זה עזר לי להחזיק את הראש מעל המים.

מה היו השלבים המקצועיים בדרך, שהובילו אותך עד להצלחה כיום?

אחד היתרונות הבולטים בלהיות סטודנט של מכללת מבחר, הינו השם הטוב של מקום הלימודים שנותן לך עדיפות על פני סטודנטים אחרים בקבלה למקומות העבודה. כבר בסיום שנה ב' של הלימודים התקבלתי לעבודה בפיתוח תוכנה במשרת סטודנט, שם התחלתי לרכוש ניסיון מעשי בשטח.

הפריצה הייתה כאשר קיבלתי הצעה לפני 3 וחצי שנים לעבוד כמפתח SALESFORCE באחת החברות הגדולות בארץ העוסקות בהטמעת התוכנה. עשינו עשרות פרויקטים עבור חברות רבות. המפורסמות שבהן: מובילאיי, בנק לאומי, לומניס ועוד... שם גם קודמתי לתפקיד ניהולי.

פיתוח עצמי

לפני כשנתיים הפכתי להיות עצמאי והקמתי סטרטאפ ייחודי. בחברה אנו מתמחים בפיתוח מעל SALE-FORCE, אבל היום לאור הביקוש אנו עוסקים גם בבניית אתרים ואפליקציות למובייל.

במקביל, הקמתי ביחד עם שותף סטרטאפ נוסף שמוריד דרמטית את כמות הזמן הנצרך לביצוע ותחזוקת פרוייקטי SALESFORC. לאחר 4000 שעות של פיתוח ובדיקות מקיפות המוצר יוצא לשוק ואנחנו כבר בשלב גיוס משאבים, על מנת לשווק ולפתח אותו מהר יותר.

איך אתה רואה את התפתחות עולם ההייטק בחברה החרדית והדתית שמרנית?

למגזרים האלו יש פוטנציאל גדול שאינו ממומש דיו בשוק התעסוקה. אני מאמין שכל אחד מאיתנו שמתקדם בעולם ההייטק - פותח דלת לאנשים נוספים מהמגזר.

מקצוע ההייטק הינו אחד המקצועות שמאפשרים לקיים אורח חיים תורני מלא תוך פרנסה בכבוד ושקט כלכלי לאורך שנים.

כמה טיפים לאלו שכבר לומדים את מקצועות ההייטק או לאלו שבדרך...

קודם כל - לבחור במקום לימודים שיביא אותך לרמה האקדמית הגבוהה ביותר, ועדיין לשמור על הערכים שלך.

שנית, להציב מטרה ולא לעשות הרבה "התחלות", כי ההצלחה באה כשמתמקצעים בתחום כלשהו ולא כשקופצים מעניין לעניין.

ולסיום - לא להילחץ מעומס הלימודים, ללמוד בסבלנות. הלחץ הוא האויב מספר אחד של ההבנה וההצלחה.