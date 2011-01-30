מחקר חדש של אוניברסיטת סטנפורד קובע: לימודים באוניברסיטת תל אביב מגדילים ב-260% את הסיכוי להפוך למייסדי חברות ענק (יוניקורן). כעת, תוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי של אוניברסיטת תל אביב, הופכת את המצוינות הזו לנגישה מאי פעם. עם תנאי קבלה מותאמים, ליווי אישי וקהילה תומכת – החלום על קריירה בבית המשפט העליון או בהייטק מעולם לא היה קרוב יותר.
בימים אלה נפתחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה לתוכנית "מובילים", תוכנית לימודים, המיועדת לחרדים ולבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי, ופותחת להם שער ללימודים במוסד האקדמי הנחשב בישראל – אוניברסיטת תל אביב, על מגוון מסלולי הלימודים באוניברסיטה
מיוחד לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי: יום פתוח וירטואלי ללימודי תואר ראשון ותואר שני באוניברסיטת תל אביב, המוסד האקדמי הנחשב בישראל. תנאים מעולים למתקבלים לתוכנית - וגם: קבלה ללא פסיכומטרי למגוון מסלולי לימוד (לימודים, מקודם)
שרים, חברי-כנסת, בכירי המשק ועיתונאים מכלי התקשורת המובילים בישראל, הגיעו אתמול לכנס "מובילים" של עיתון "המבשר", במלאות שנתיים להקמת העיתון ● שר החוץ ליברמן: "לחרדים יש יותר עיתונים מהחילונים" ● את התעודות לאנשי הפרסום חילק יו"ר ועדת הכספים משה גפני ● צפו בגלריית תמונות (בכיכר)