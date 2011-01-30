כיכר השבת

עוד כתבות על מובילים:

ש

לא רק חלום:

אסף מגידו|מקודם
ש

תוכנית "מובילים" לאקדמאיים חרדים

כיכר בשיתוף אונת"א|מקודם
ש

כל הדרכים שלך לקריירה מצליחה

כיכר בשיתוף אוניברסיטת ת"א|מקודם
ש

בואו לשמוע

כיכר בשיתוף אונ' תל אביב|מקודם
ש

"מובילים" במגזר החרדי

כיכר בשיתוף אונ' תל אביב|מקודם

ש

בוגרי החינוך החרדי

כיכר בשיתוף אוניברסיטת תל אביב|מקודם

שנתיים ל"המבשר" ● גלריה

||
50
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר