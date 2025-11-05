נשיא האוניברסיטה ייפגש עם אב החטוף הימני - לאחר טענות ההשתקה

בתגובה דרמטית לפרסומים וללחץ הציבורי, הודיע היום (רביעי) נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור אריאל פורת, כי יזמין את צביקה מור - אביו של שורד השבי איתן מור - לפגישה אישית. פורת טען כי הוא "לא מכיר את ההחלטה" למנוע ממור להרצות בשטח המוסד, והציע לסטודנטים להזמין את מור לשיחה פתוחה במוסד.

כפי שדיווחנו, צביקה מור, חשף כי המוסד האקדמי "משתיק אותו ומונע ממנו לשאת דברים" בפני סטודנטים.

מור טען בדיון סוער בוועדת הפנים בכנסת כי בקשותיו החוזרות ונשנות להשתתף בפאנלים מאז תחילת המלחמה נדחו, זאת בשעה שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים ניתנה במה חופשית.

דבריו של מור עוררו תגובה חריפה בכנסת: יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר, שלח מכתב דחוף להנהלת האוניברסיטה ודרש לאפשר למור לדבר בפני הסטודנטים בהקדם. במכתבו החריף של קרויזר נמתחה ביקורת נוקבת: "מניעת קולו של אב לחטוף רק בשל השתייכותו הפורמלית לגוף פוליטי מסוים מעידה על נטייה חד-צדדית ועלולה להתפרש כהתנהלות המזכירה דיקטטורה מחשבתית"

קרויזר הדגיש כי חובתו של מוסד הנתמך על ידי המדינה היא לשמש "חממה לדמוקרטיה ופלורליזם", והאשים כי האוניברסיטה מנהלת "מדיניות של אפליה פוליטית",

עם זאת, בנוגע לבקשת הסטודנטים להעניק למור תואר כבוד, הבהיר פורת כי הליך הענקת התארים לשנת 2026 כבר הסתיים.

כעת, ממתינים הגורמים המעורבים בדריכות לפגישה האישית בין מור לפורת, שתכריע האם האוניברסיטה תפעל לתיקון מיידי של המדיניות ותוכיח את מחויבותה לשוויון ופלורליזם.