סתימת פיות?

אביו של שורד השבי הטיח בוועדה: "לא נותנים לי לדבר - בגלל דעותי הפוליטיות"

צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)

אביו של שורד השבי בוועדת הפנים (צילום: ערוץ הכנסת )

דין אחד לימין ודין שונה לצד השני? סערה פוליטית וציבורית מתפתחת סביב אוניברסיטת תל אביב, בעקבות טענות שהעלה היום (שני) צביקה מור, יו"ר פורום "תקווה" ואביו של החטוף ששב איתן מור, "טענות חמורות על אפליה מצד האוניברסיטה".

מור טען בדיון בוועדת הפנים כי מאז תחילת המלחמה, בקשותיו החוזרות ונשנות לשאת דברים בפני קהל האוניברסיטה סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה.

בתגובה לעדותו של מור, שיגר יו"ר הוועדה, ח"כ יצחק קרויזר, מכתב תקיף ובהול להנהלת אוניברסיטת תל אביב, ובו הוא דורש לאפשר למור לשאת דברים באופן מיידי.

לדבריו: "אוניברסיטת תל אביב, כמוסד אקדמי מוביל הנתמך על ידי המדינה, אמור לשמש כחממה לדמוקרטיה ופלורליזם. בפועל, התנהלות זו מעידה על נטייה חד-צדדית והצגת דעות מקוטבת המגיעה רק מצד אחד של המפה הפוליטית".

יו"ר הוועדה לא חסך בביקורת וכינה את התנהלות המוסד בחומרה: "מניעת קולו של אב לבן חטוף, רק בשל השתייכותו הפורמלית לגוף מזוהה פוליטית, עלולה להתפרש כהתנהלות המזכירה דיקטטורה מחשבתית."

לסיום אמר: "אני דורש לאפשר בהקדם, ללא דיחוי, למר צביקה מור לשאת דברים בפני קהל האוניברסיטה. זוהי חובתכם המוסדית להוכיח כי אינכם מנהלים מדיניות של אפליה פוליטית, וכי אתם מחויבים באמת ובתמים לשוויון, חופש ביטוי ופלורליזם לכל הדעות."

