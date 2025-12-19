שוטרי משטרת תל אביב דרום עצרו אתמול בבוקר צעיר בן 23, תושב כפר עקב, בחשד שפרץ לרכב ברחוב ששת הימים בתל אביב ונמלט מהמקום על קטנוע יחד עם חשוד נוסף.
מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח על ההתפרצות לרכב, פעלו שוטרי תחנת תל אביב דרום בשיתוף פעולה ובהכוונת תצפיתני מוקד 110 במשל״ט מחוז תל אביב. בתוך דקות ספורות אותר הקטנוע שנמלט מהמקום, ואופנוען סיור של המשטרה עצר אותו.
החשוד שנעצר הועבר לחקירה בתחנת משטרת תל אביב דרום. החשוד הנוסף, שנמלט מהמקום, טרם אותר, ובמשטרה נמסר כי נמשכות פעולות לאיתורו.
במהלך חיפוש בקטנוע נתפס מחשב נייד, שעל פי החשד נגנב מהרכב במהלך ההתפרצות.
החשוד הובא אתמול לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב, ומעצרו הוארך עד ל־21 בדצמבר 2025.
