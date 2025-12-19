( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי משטרת תל אביב דרום עצרו אתמול בבוקר צעיר בן 23, תושב כפר עקב, בחשד שפרץ לרכב ברחוב ששת הימים בתל אביב ונמלט מהמקום על קטנוע יחד עם חשוד נוסף.

מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח על ההתפרצות לרכב, פעלו שוטרי תחנת תל אביב דרום בשיתוף פעולה ובהכוונת תצפיתני מוקד 110 במשל״ט מחוז תל אביב. בתוך דקות ספורות אותר הקטנוע שנמלט מהמקום, ואופנוען סיור של המשטרה עצר אותו.

( צילום: דוברות המשטרה )