פרץ לרכב בתל אביב, נמלט על קטנוע ונעצר תוך דקות על ידי אופנוען משטרה

החשוד, תושב כפר עקב בן 23, אותר בעקבות דיווח למוקד 110 והכוונה של תצפיתני המחוז; בחיפוש בקטנוע נתפס מחשב נייד שנגנב מהרכב (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי משטרת תל אביב דרום עצרו אתמול בבוקר צעיר בן 23, תושב כפר עקב, בחשד שפרץ לרכב ברחוב ששת הימים בתל אביב ונמלט מהמקום על קטנוע יחד עם חשוד נוסף.

מ נמסר כי עם קבלת הדיווח על ההתפרצות לרכב, פעלו שוטרי תחנת תל אביב דרום בשיתוף פעולה ובהכוונת תצפיתני מוקד 110 במשל״ט מחוז תל אביב. בתוך דקות ספורות אותר הקטנוע שנמלט מהמקום, ואופנוען סיור של המשטרה עצר אותו.

(צילום: דוברות המשטרה)

החשוד שנעצר הועבר לחקירה בתחנת משטרת תל אביב דרום. החשוד הנוסף, שנמלט מהמקום, טרם אותר, ובמשטרה נמסר כי נמשכות פעולות לאיתורו.

במהלך חיפוש בקטנוע נתפס מחשב נייד, שעל פי החשד נגנב מהרכב במהלך ההתפרצות.

החשוד הובא אתמול לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב, ומעצרו הוארך עד ל־21 בדצמבר 2025.

אם זה היה קורה למפגיני קפלן, תהום כל העיר, דמנו הופקר, כהמשך לקריאות מנבחרי ציבור על יריות ברגלים, שלא נשמעו בחסימת הכבישים באיילון, העיקר אתחלתא דגעולה,,,,
יוסף חיים אוהב ציון

