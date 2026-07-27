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מנוחה בהרים; האדמו"ר מלייקווד נפש בדירת הקיט של בנו במונטיסלו

האדמו"ר מסקולען לייקווד שהה למספר ימי מנוחה בעיירת מונטיסלו שבהרי הקאנטרי בארה"ב, שם מתגורר בנו, הרה"צ רבי סנדר פורטיגל | ימי המנוחה הפכו לימי הוד עבור תושבי האזור אשר התחממו לאורו והתברכו מפיו בזמני קבלת הקהל | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מסקולען לייקווד במנוחה במונטיסלו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד במנוחה במונטיסלו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד במנוחה במונטיסלו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד במנוחה במונטיסלו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד במנוחה במונטיסלו (צילום: באדיבות המצלם)

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נופשהאדמו"ר מסקולען לייקוודמונטיסלוהרב סנדר פורטיגל

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