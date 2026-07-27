מנוחה בהרים; האדמו"ר מלייקווד נפש בדירת הקיט של בנו במונטיסלו
האדמו"ר מסקולען לייקווד שהה למספר ימי מנוחה בעיירת מונטיסלו שבהרי הקאנטרי בארה"ב, שם מתגורר בנו, הרה"צ רבי סנדר פורטיגל | ימי המנוחה הפכו לימי הוד עבור תושבי האזור אשר התחממו לאורו והתברכו מפיו בזמני קבלת הקהל | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל רב נטל חלק אמש בבני ברק בשמחת נישואי החתן, נכד זקן אדמו"רי רוז'ין האדמו"ר מקאפיטשניץ, בן לבנו הרה"צ רבי נפתלי הירץ פלינטנשטיין, עב"ג הכלה נכדת הרה"צ רבי אהרן שפירא , אב"ד בשכונת פרדס כץ | בשמחה המרוממת השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ונכבדים מבני המשפחה והעיר, שהוזמנו אחר כבוד על ידי המחותנים הרמים (חסידים)
האדמו"ר מסקולען לייקווד שהה למספר ימי מנוחה בעיירת מונטיסלו שבהרי הקאנטרי בארה"ב, שם מתגורר בנו, הרה"צ רבי סנדר פורטיגל | ימי המנוחה הפכו לימי הוד עבור תושבי האזור אשר התחממו לאורו והתברכו מפיו בזמני קבלת הקהל | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד פינסק קרלין התקיימה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי נחמיה רוזנפלד | בשמחה השתתף זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ולאחר הברית הסבו יחדיו לטיש 'לחיים', במהלכו זימרו ניגוני שמחה ודביקות (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש קריישברג שבאוסטריה | צפו בתיעודי הוד מהשפרצירען ב'נאות דשא' לרוח היום ברחובות העיירה יחד עם בני משפחתו ומספר מקורבים, וכן ממוצאי שבת בצל הקודש (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בקריית גת, קונן האדמו"ר מקרעטשניף על חורבן הבית בליל תשעה באב וביומו | עם צאת הצום, פשט הרבי את בגדי האבלות, לבש בגדי שבת ויצא לרחובה של עיר למעמד 'קידוש לבנה' ברוב עם, ולאחר מכן זימר ניגוני גאולה (חסידים)
כמנהגו של אביו האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זיע"א, ערך האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול במוצאי צום תשעה באב סיום מסכת בביהמ"ד של חסידי בעלזא בשכונת קוט סנט לוק בקנדה, שם הוא שוהה בימים אלו למנוחה (חסידים)
בשבוע שעבר התקיים מעמד מרומם של 'חבורת התחזקות' לכלל בחורי החבורות בחצה"ק באסטאן בראשות האדמו"ר | תחילה נערך מעמד תפילה והתעוררות ברחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, לרגל ימי בין המצרים, כשבמהלכו שוררו יחד ניגוני התעוררות וציפייה לגאולה | לאחר מכן ערך הרבי 'טיש לחיים' בין חומות העיר העתיקה, ונשא דברים חוצבים על תשוקת כלל ישראל לשוב לירושלים עיה"ק ודברי הכנה לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, השוהה למנוחה ב'הר יונה' שבנוף הגליל, ערך את השבת יחד עם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה אף הוא במקום | צפו בתיעוד מערב שבת וממוצאי שבת קודש, וכן מביקור האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש אצל אחיו מויז'ניץ לונדון במהלך השבוע שעבר (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש (מוצ"ש), במלווה מלכה בשילוב סעודת הודאה שערך האדמו"ר סקולען ירושלים להודאה על הצלת זקינו הרה"ק בעל ה'נועם אליעזר' זיע"א ובנו האדמו"ר מסקולען זיע"א מבית האסורים ברומניה • א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק (חסידים)
משה קאהן מגיש תיעוד מיוחד מחמש חצרות קודש בירושלים, במהלך צום תשעה באב, החל מהאדמו"ר מדושינסקיא, האדמו"ר מספינקא, ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, האדמו"ר המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן והגה"צ המקובל רבי אייביש צענווירט | צפו במראות הקודש מאמירת הקינות, הבכי על הגלות ומעמדי קידוש לבנה והטישים במוצאי יום האבל (חסידים)
מאות חסידי ביאלה בני ברק יסתופפו השבת ('נחמו') בצל האדמו"ר ברובע היהודי בירושלים • בשל שאיפת האדמו"ר לאחד את כלל החסידים במתחם אחד, הועברה השבת ממנהגה המקורי בבין המצרים – לשבת הנחמה • התפילות ייערכו בכותל המערבי ובהיכל ישיבת 'פורת יוסף' • כל הפרטים וזמני השבת (חסידים)
שבת מרוממת ובלתי נשכחת עברה בשבת האחרונה על תומכי וידידי מכון 'מעיינות הרים - זוועהיל', אשר הסתופפו בצל הקודש של האדמו"ר מזוועהיל בעיר העתיקה בירושלים | במהלך השבת ערך הרבי את התפילות והסעודות בהתרוממות עילאית (חסידים)
תושבי שכונת מתחם הסופרים בבני ברק התכנסו במהלך יום תשעה באב בבית מדרשו של האדמו"ר ממיאלען | צפו בתיעוד החל בליל הצום באמירת מגילת 'איכה' ובבוקר באמירת הקינות | עם צאת הצום, פשט האדמו"ר את בגדי החול ולבש מלבושי שבת כמנהג אבותיו, ויצא בראש עדת חסידיו לעריכת קידוש לבנה ברחובה של עיר, מתוך ציפייה וישועה לבניין בית המקדש (חסידים)
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