כיכר השבת
מריח לחץ

מוג'תבא עונה לטראמפ: זה התנאי שלו לחזרה לשולחן המשא ומתן

כאשר נראה שהנשיא טראמפ שוב מתקפל, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי הצהיר הערב בהצהרה שפורסמה בשמו, את תנאיו לחזרה לשולחן המשא ומתן (חדשות)

חמינאי

ברקע הנסיונות של ארה"ב לחדש את המדא ומתן עם , המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, הבהיר מה הוא התנאי הראשון למהלך מבחינתו.

המנהיג העליון הצהיר כי התנאי של איראן לחזרה למשא ומתן עם ארצות הברית הוא שישראל תעזוב את .

​המנהיג העליון פנה בדבריו אל לוחמי חזבאללה ואמר "איגרתכם, אחי ובניי, הלוחמים המאמינים והאמיצים בחזבאללה הגאה, שנשאה את משמעויות העמידה האיתנה והזקפות למען רוממות מילת אללה, והאמונה בהבטחות הקוראן העצים, ומטרות האימאם ח'ומייני והמנהיג הח'אמנאי השהיד המנחילה גאווה, היא מוקד הערכה וכבוד".

​כמו כן פנה המנהיג לחזבאללה והוסיף "כבוד חדת האסלאם והמוסלמים, השיח' נעים קאסם, המזכיר הכללי המכובד של חזבאללה בלבנון, וכל מפקדי חזבאללה ולוחמיו המקריבים את נפשותיהם, הסבלניים והלוחמים, שלום עליכם ורחמת אללה".

מדבריו של חמינאי נראה כי איראן מרגישה את התסכול האמריקני, ומנצלת זאת עד תום בניסיון לגבות מחיר כבד מהמלחמה.

ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי יסרב לכל דרישה אמריקנית לעזוב את לבנון מעבר למה שסוכם בפגישות המדיניות.

איראןדונלד טראמפלבנוןמוג'תבא חמינאי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר