מוג'תבא עונה לטראמפ: זה התנאי שלו לחזרה לשולחן המשא ומתן

ברקע הנסיונות של ארה"ב לחדש את המדא ומתן עם איראן, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, הבהיר מה הוא התנאי הראשון למהלך מבחינתו.

המנהיג העליון הצהיר כי התנאי של איראן לחזרה למשא ומתן עם ארצות הברית הוא שישראל תעזוב את לבנון.

​המנהיג העליון פנה בדבריו אל לוחמי חזבאללה ואמר "איגרתכם, אחי ובניי, הלוחמים המאמינים והאמיצים בחזבאללה הגאה, שנשאה את משמעויות העמידה האיתנה והזקפות למען רוממות מילת אללה, והאמונה בהבטחות הקוראן העצים, ומטרות האימאם ח'ומייני והמנהיג הח'אמנאי השהיד המנחילה גאווה, היא מוקד הערכה וכבוד".

​כמו כן פנה המנהיג לחזבאללה והוסיף "כבוד חדת האסלאם והמוסלמים, השיח' נעים קאסם, המזכיר הכללי המכובד של חזבאללה בלבנון, וכל מפקדי חזבאללה ולוחמיו המקריבים את נפשותיהם, הסבלניים והלוחמים, שלום עליכם ורחמת אללה".

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מדבריו של חמינאי נראה כי איראן מרגישה את התסכול האמריקני, ומנצלת זאת עד תום בניסיון לגבות מחיר כבד מהמלחמה.

ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי יסרב לכל דרישה אמריקנית לעזוב את לבנון מעבר למה שסוכם בפגישות המדיניות.