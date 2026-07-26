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אחרי הפריימריז: סמוטריץ’ בראיון לכיכר השבת - ״נהיה עמוד השדרה של ממשלת הימין״

חברי הכנסת של הציונות הדתית הגיבו לשאלות 'כיכר השבת', לאחר פרסום תוצאות הפריימריז (בארץ)

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שר האוצר סמוטריץ' במסדרונות הכנסת (צילום: יהודה ג. כיכר השבת)

מפלגת הציונות הדתית קיימה היום (ראשון) את הפריימריז לרשימתה לכנסת ה־26. 171 מתוך 174 חברי מרכז בעלי זכות הצבעה השתתפו בבחירות שנערכו במלון רמדה בירושלים.

בפריימריז דורגו השרה אורית סטרוק במקום הראשון, אחריה חברי הכנסת שמחה רוטמן, צבי סוכות ואוהד טל, ולאחריהם עומר רחמים, מיכל וולדיגר, שמואל ששון, צביקה וישינגרד, איתם תם ונתן זאובמן.

עם זאת, הרשימה הסופית לכנסת תהיה שונה, שכן יו”ר המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ’, עומד בראש הרשימה מתוקף תפקידו, ולרשותו שני מקומות משוריינים. אחד מהם כבר יועד לצביקה מור, אביו של החטוף איתן מור.

מיד לאחר פרסום התוצאות שוחח “כיכר השבת” עם בכירי המפלגה.

סמוטריץ’: “יש לנו את הנבחרת הכי טובה לכנסת הבאה”

יו”ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ’, בירך על הרשימה שנבחרה ואמר ל”כיכר השבת”: “היה לנו את הנבחרת הכי טובה בכנסת היוצאת, יש לנו עכשיו את הנבחרת הכי טובה לכנסת הבאה. נביא בעזרת השם תוצאה טובה כדי שנהיה עמוד השדרה של ממשלת הימין.”

כשנשאל על כך שעומר רחמים הגיע רק למקום החמישי בפריימריז, השיב: “בסדר גמור. עומר הוא מתמודד חדש וזה טבעי שחברי הכנסת המכהנים יגיעו למקומות לפניו. עומר יהיה בכנסת וכל המתמודדים גם יהיו בכנסת הבאה. זאת המשימה שלי ביחד עם כולם.

לשאלה במה שונה רשימת הציונות הדתית משאר מפלגות הימין השיב: “פשוט, זו רשימה אידיאליסטית, אמינה, עם עמוד שדרה ועם יכולת ביצוע מדהימה.”

לאחר שהערנו כי מדובר ברובם באותם חברי כנסת שכיהנו גם בכנסת היוצאת, הוסיף: “נו, אז אלה הכי טובים שיש. תסתכל מה עשינו בכלכלה, ביהודה ושומרון, בעשייה החברתית ובבריאות הנפש. הבאנו הישגים גדולים.”

סטרוק מבהירה: “אני לא עוסקת בתפקידים"

השרה אורית סטרוק, שסיימה ראשונה בפריימריז, אמרה בתגובה ל”כיכר השבת”: “אני מאוד מודה לכל מי שהצביע. עבורי זו זכות גדולה והזדמנות עצומה. אני מוכנה לכל מאמץ להביא את התוצאות שאליהן כיוונו חברי המפלגה שלנו.”

כשנשאלה האם היא מכוונת לתפקיד מסוים בכנסת הבאה, השיבה: “אני לא עוסקת בזה. אני עסוקה בלהביא תוצאות שיביאו להקים ממשלה לאומית טובה למען עם ישראל, ושתמשיך את הדברים הטובים של הממשלה היוצאת.”

רוטמן: “אנחנו היחידים שיכולים להציג קבלות”

ח”כ שמחה רוטמן, שנבחר שני בפריימריז, אמר ל”כיכר השבת”: “אני חושב שמפלגת הציונות הדתית מציגה נבחרת מאוד טובה עם הרבה מאוד עשייה. גם קבלות על ביצוע בעבר וגם קבלות על ביצוע בעתיד.”

בהמשך הוסיף: “בסופו של דבר מפלגת הציונות הדתית מביאה אנשים גם מהמרכז, גם מהצפון, מכל חלקי ארץ ישראל, ובעיקר מכל החלקים של הציבור הדתי־לאומי.”

כשנשאל במה שונה הרשימה ממפלגות הימין האחרות, השיב: “מפלגת הציונות הדתית היא המפלגה היחידה שיכולה להראות לציבור כל כך הרבה קבלות, ברוך השם.”

על תפקידו בכנסת הבאה אמר: “אני לא מחלק תפקידים לפני שמחלקים אותם. בכל תפקיד שאהיה אטפל במה שצריך במערכת המשפט. ציון במשפט תיפדה.”

סוכות: “מקווה שנביא יותר משישה מנדטים”

ח”כ צבי סוכות, שנבחר שלישי בפריימריז, אמר ל”כיכר השבת”: “ברוך השם, ותודה על האמון של חברי מרכז המפלגה. מקווה שנביא יותר משישה מנדטים בבחירות הקרובות. גם שאר המתמודדים ראויים.”

כשנשאל על יעדיו לכנסת הבאה, השיב: “יש לא מעט תוכניות, אבל לא מחלקים את העוגה לפני שמחלקים אותה. קודם כל צריך לנצח את הבחירות, אחר כך להקים ממשלה, ובעזרת השם נעשה ונצליח״.

בצלאל סמוטריץ'הציונות הדתיתפריימריזשמחה רוטמןאורית סטרוקכנסת 26

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6
וואלה, סמוטריץ' שיחק אותה עם דמוקרטיה חיה, לפחות אצלם הציבור קובע מי יהיה בכנסת. אבל הקטע של אברכים חרדים שמצביעים לו זה סתם מרד נעורים, בסוף ביום פקודה כולם חוזרים הביתה למפלגות הבית.
אברהם
5
תשמעו, הרשימה הזו באמת יפה ויש שם אנשים ראויים שעובדים קשה, אי אפשר להכחיש. אבל בסוף אנחנו כיהודים מאמינים צריכים לשאול את עצמנו איפה גדולי הדור האמיתיים שלנו נמצאים ומכוונים. עם כל הכבוד לפוליטיקה, הלב וההלכה תמיד נשארים עם התנועה הקדושה שהקימו חכמי ספרד.
משה
4
סמוטריץ המושחת בעז"ה בעוד רבעון תהיה עמוד השדרה של חותמי אבטלה בביטוח לאומי. עוד איכשהו בעבר היה ניתן לתת עליך כשרות רבנות עד שהמרצע יצא מהשק ופגעת באמהות וילדים קטנים מהמגזר החרדי. וגם כל הנבחרת 'המנצחת' שלך היו לצידך ושמרו על שתיקה.
מראה טלפיו ואומר כשר אני
3
תדבר על הכל עכשיו כי אחרי הבחירות אף אחד לא יזכור אותך.
מושחתים נמאסתם
2
נבחרת מצויינת, אנשים יראי שמים וראויים. בהצלחה רבה בעז"ה.
יוסי
1
חחח שר אוצר כושל שמעז להתרברב "בהישגיו" המדומיינים.. רק עכשיו לפני הבחירות הוא נזכר פתאום שיש מושג כזה בישראל "יוקר המחיה" אחרי שכמעט 4 שנים הוא בטוח בדמיונו הפורה שהוא בכלל שר הבטחון.. בעז"ה שילך הביתה עם כל חבריו הכושלים שעושים רעש וצלצולים אבל בשטח כלום ושום דבר לאזרחים.
שייקה

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