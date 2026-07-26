שר האוצר סמוטריץ' במסדרונות הכנסת ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

מפלגת הציונות הדתית קיימה היום (ראשון) את הפריימריז לרשימתה לכנסת ה־26. 171 מתוך 174 חברי מרכז בעלי זכות הצבעה השתתפו בבחירות שנערכו במלון רמדה בירושלים.

בפריימריז דורגו השרה אורית סטרוק במקום הראשון, אחריה חברי הכנסת שמחה רוטמן, צבי סוכות ואוהד טל, ולאחריהם עומר רחמים, מיכל וולדיגר, שמואל ששון, צביקה וישינגרד, איתם תם ונתן זאובמן. עם זאת, הרשימה הסופית לכנסת תהיה שונה, שכן יו”ר המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ’, עומד בראש הרשימה מתוקף תפקידו, ולרשותו שני מקומות משוריינים. אחד מהם כבר יועד לצביקה מור, אביו של החטוף איתן מור. מיד לאחר פרסום התוצאות שוחח “כיכר השבת” עם בכירי המפלגה. מפקד תחנת אשקלון חושף: חקירת הילד שהפילה את כל תיאוריות הקונספירציה דוד הכהן | 15:09 "רוצו למוצב ותהרגו את היהודים": כך בעזה מבטיחים את ה-7 באוקטובר הבא | צפו משה אריה | 11:49 סמוטריץ’: “יש לנו את הנבחרת הכי טובה לכנסת הבאה” יו”ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ’, בירך על הרשימה שנבחרה ואמר ל”כיכר השבת”: “היה לנו את הנבחרת הכי טובה בכנסת היוצאת, יש לנו עכשיו את הנבחרת הכי טובה לכנסת הבאה. נביא בעזרת השם תוצאה טובה כדי שנהיה עמוד השדרה של ממשלת הימין.”

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כשנשאל על כך שעומר רחמים הגיע רק למקום החמישי בפריימריז, השיב: “בסדר גמור. עומר הוא מתמודד חדש וזה טבעי שחברי הכנסת המכהנים יגיעו למקומות לפניו. עומר יהיה בכנסת וכל המתמודדים גם יהיו בכנסת הבאה. זאת המשימה שלי ביחד עם כולם.

לשאלה במה שונה רשימת הציונות הדתית משאר מפלגות הימין השיב: “פשוט, זו רשימה אידיאליסטית, אמינה, עם עמוד שדרה ועם יכולת ביצוע מדהימה.”

לאחר שהערנו כי מדובר ברובם באותם חברי כנסת שכיהנו גם בכנסת היוצאת, הוסיף: “נו, אז אלה הכי טובים שיש. תסתכל מה עשינו בכלכלה, ביהודה ושומרון, בעשייה החברתית ובבריאות הנפש. הבאנו הישגים גדולים.”

סטרוק מבהירה: “אני לא עוסקת בתפקידים"

השרה אורית סטרוק, שסיימה ראשונה בפריימריז, אמרה בתגובה ל”כיכר השבת”: “אני מאוד מודה לכל מי שהצביע. עבורי זו זכות גדולה והזדמנות עצומה. אני מוכנה לכל מאמץ להביא את התוצאות שאליהן כיוונו חברי המפלגה שלנו.”

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כשנשאלה האם היא מכוונת לתפקיד מסוים בכנסת הבאה, השיבה: “אני לא עוסקת בזה. אני עסוקה בלהביא תוצאות שיביאו להקים ממשלה לאומית טובה למען עם ישראל, ושתמשיך את הדברים הטובים של הממשלה היוצאת.”

רוטמן: “אנחנו היחידים שיכולים להציג קבלות”

ח”כ שמחה רוטמן, שנבחר שני בפריימריז, אמר ל”כיכר השבת”: “אני חושב שמפלגת הציונות הדתית מציגה נבחרת מאוד טובה עם הרבה מאוד עשייה. גם קבלות על ביצוע בעבר וגם קבלות על ביצוע בעתיד.”

בהמשך הוסיף: “בסופו של דבר מפלגת הציונות הדתית מביאה אנשים גם מהמרכז, גם מהצפון, מכל חלקי ארץ ישראל, ובעיקר מכל החלקים של הציבור הדתי־לאומי.”

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כשנשאל במה שונה הרשימה ממפלגות הימין האחרות, השיב: “מפלגת הציונות הדתית היא המפלגה היחידה שיכולה להראות לציבור כל כך הרבה קבלות, ברוך השם.”

על תפקידו בכנסת הבאה אמר: “אני לא מחלק תפקידים לפני שמחלקים אותם. בכל תפקיד שאהיה אטפל במה שצריך במערכת המשפט. ציון במשפט תיפדה.”

סוכות: “מקווה שנביא יותר משישה מנדטים”

ח”כ צבי סוכות, שנבחר שלישי בפריימריז, אמר ל”כיכר השבת”: “ברוך השם, ותודה על האמון של חברי מרכז המפלגה. מקווה שנביא יותר משישה מנדטים בבחירות הקרובות. גם שאר המתמודדים ראויים.”

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כשנשאל על יעדיו לכנסת הבאה, השיב: “יש לא מעט תוכניות, אבל לא מחלקים את העוגה לפני שמחלקים אותה. קודם כל צריך לנצח את הבחירות, אחר כך להקים ממשלה, ובעזרת השם נעשה ונצליח״.