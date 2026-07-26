הסיעה החרדית החדשה דורשת מש"ס: "שלבו את הנציג שלנו ברשימה"

סיעת ׳הציבור החרדי׳ ממשיכה בדרישה מהמפלגות החרדיות למתן ייצוג ברשימה לכנסת לעשרות אלפי חרדים שאינם מיוצגים לדבריהם בידי ההנהגה הפוליטית הותיקה.

לצד הדרישה לשילובו של יו״ר הסיעה, מוטי לייטנר, ביהדות התורה, העלתה היום הסיעה דרישה פומבית לשילובו של הרב אליהו כליפה ברשימת ש״ס לכנסת.

זאת לטענתם לאור אלפי משפחות מהציבור הספרדי, שמרגישות כי בעיות היסוד בהן הן נתקלות אינן זוכות למענה בידי הנציגות הפוליטית הנוכחית.

כזכור, בחודשים האחרונים ניהלו נציגים מקהילות חרדיות וסיעות עצמאיות ברשויות המקומיות מגעים עם בכירי המפלגות החרדיות, בדרישה לשלב נציג מטעמם ברשימות לכנסת. הדרישה נולדה על רקע ההבנה כי האתגרים הניצבים בפני המגזר הפכו לאיום ממשי על עתידו של הציבור החרדי בארץ ישראל.

לטענת מובילי המהלך, יש צורך לשלב ברשימות החרדיות כוחות צעירים חדשים, המחוברים לשטח והוכיחו את יכולתם בהתמודדות עם אתגרים מורכבים ויצירת פתרונות מעשיים. אולם לאור אי ההתקדמות במגעים שנוהלו למול ההנהגה הפוליטית הוותיקה, החליטו נציגי הקהילות והסיעות לאגד את עשרות אלפי החרדים תחת קורת גג פוליטית אחת.