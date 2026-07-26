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הסיעה החרדית החדשה דורשת מש"ס: "שלבו את הנציג שלנו ברשימה"

לא רק ביהדות התורה • סיעת ׳הציבור החרדי׳ בדרישה מדרעי: שלב את הרב אליהו כליפה, ממקימי ישיבת ההסדר ׳מתיבתא׳ ברשימת ש״ס (חרדים)

18תגובות

סיעת ׳הציבור החרדי׳ ממשיכה בדרישה מהמפלגות החרדיות למתן ייצוג ברשימה לכנסת לעשרות אלפי שאינם מיוצגים לדבריהם בידי ההנהגה הפוליטית הותיקה.

לצד הדרישה לשילובו של יו״ר הסיעה, מוטי לייטנר, ביהדות התורה, העלתה היום הסיעה דרישה פומבית לשילובו של הרב אליהו כליפה ברשימת ש״ס לכנסת.

זאת לטענתם לאור אלפי משפחות מהציבור הספרדי, שמרגישות כי בעיות היסוד בהן הן נתקלות אינן זוכות למענה בידי הנציגות הפוליטית הנוכחית.

כזכור, בחודשים האחרונים ניהלו נציגים מקהילות חרדיות וסיעות עצמאיות ברשויות המקומיות מגעים עם בכירי המפלגות החרדיות, בדרישה לשלב נציג מטעמם ברשימות לכנסת. הדרישה נולדה על רקע ההבנה כי האתגרים הניצבים בפני המגזר הפכו לאיום ממשי על עתידו של הציבור החרדי בארץ ישראל.

לטענת מובילי המהלך, יש צורך לשלב ברשימות החרדיות כוחות צעירים חדשים, המחוברים לשטח והוכיחו את יכולתם בהתמודדות עם אתגרים מורכבים ויצירת פתרונות מעשיים. אולם לאור אי ההתקדמות במגעים שנוהלו למול ההנהגה הפוליטית הוותיקה, החליטו נציגי הקהילות והסיעות לאגד את עשרות אלפי החרדים תחת קורת גג פוליטית אחת.

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16
צריך פה ריענון, כי השטח קצת עייף ורואים את זה ביומיום. ש"ס היא מפעל החיים של מרן זצ"ל והיא חייבת להישאר חזקה, אבל לפתוח את השורות לאנשים משלנו זה רק יחזק אותה.
אברהם
צודק 100% לפתוח את השורות לאנשים משלנו !!!
שסניק
15
בסופו של דבר, אי אפשר לנהל תנועה ציבורית בלי להקשיב לאלפי המשפחות שמרגישות שאין להן מענה לבעיות היסוד. האחדות היא חשובה, אבל היא חייבת להתבסס על שותפות אמיתית וייצוג לכל החלקים בציבור.
נתנאל
14
קראתי את הדברים ויש פה נקודה ששווה מחשבה. הציבור הספרדי גדל והצרכים משתנים, אבל הדרך הנכונה היא ללכת יחד עם ההנהגה הקיימת ולשפר מבפנים.
שלמה
13
תאמינו לי, כולם פתאום נהיו מומחים בפוליטיקה. במקום לצעוק ברשתות, תביאו איזה מגש כנאפה, תשבו בסוכה או בבית כנסת ותסגרו את זה כמו גברים.
שרביט
12
יש את גדולי ישראל שיפנו אליהם
איציק
חחחח
חחחח
11
העיקר זה לא להתייאש ולא להיכנס למחלוקות! תאמינו לי, אם אנשים היו מתפללים על האחדות קצת יותר, כל הדיונים האלה על הכיסאות היו נעלמים תוך שנייה. רק בשמחה.
נחמן
10
עם כל הכבוד לחישובים הפוליטיים, הכתבה הזו מראה שיש פה אלפי משפחות שמרגישות קצת מנותקות כי הרבנים שלהן לא נמצאים סביב השולחן הרשמי. הגיע הזמן שהנהגת התנועה תרים את הכפפה, תפתח את הדלת לכל הרבנים שפרשו ברבות השנים, ותחזיר אותם למרכז הבמה כדי שאף אחד בשטח לא ירגיש שקוף.
הלל
9
תשמעו, המצב של האברכים היום באמת קשוח עם כל הגזירות והסנקציות, ובאמת חסר לנו לפעמים מישהו שיעזור ביומיום. אבל עם כל הכבוד לסיעות חדשות, בסוף מי שיכול להזיז פה תקציבים ולשנות חוקים זה רק מפלגה גדולה שיש לה כוח אמיתי בכנסת, חבל לבזבז כוח על פיצולים.
אליסף
8
הרב כליפה איש משכמו ומעלה. אם הם הצליחו לגייס אותו אליהם כנראה שמדובר במהלך רציני ביותר.
אבי הירשזון
7
עוד משועמם שאף אחד לא הכיר, עד הכתבה הזאת.... מקווה שלפחות שילם משהו על הפרסום. כי מקום בכנסת הוא לא יקבל. פשוט כי אף אחד חוץ מאשתו לא מכיר אותו
רחלוש

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