שריפה פרצה הבוקר (שני) בשני מפעלים באזור התעשייה שער הנגב בשדרות, כאשר עשן כבד נצפה עולה מהאזור. לוחמי האש פועלים בזירה במאמץ לבלום את התפשטות האש ולהשיג שליטה על האירוע.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל במחוז דרום, השריפה פרצה בשני מפעלים - שטראוס ותפוגן. כוחות רבים של כבאות והצלה הוזנקו למקום, ועוד כוחות נמצאים בדרך לסייע במאמצי הכיבוי.

חסימות כבישים בעקבות השריפה:

הכניסה והיציאה בצומת ניר עם-שדרות (כביש 34) סגורות.

הכניסה והיציאה ברחוב הבנים (הבריכה) סגורות.

כניסה ויציאה בכיכר ה"מול 7" סגורות.

דרך מנחם בגין חסומה מכיכר ספרא לכיכר ה"מול 7".

לוחמי האש פועלים במאמץ מרבי למנוע את התפשטות הלהבות למבנים סמוכים באזור התעשייה הצפוף. עד כה לא דווח על נפגעים באירוע, אולם הכוחות ממשיכים בפעולות הכיבוי המורכבות.

בכבאות והצלה לישראל עדכנו כי "נשללה מעורבות חומ"ס באירוע. 25 צוותים הכוללים סיוע בין מחוזי פועלים לכיבוי ובלימת שריפה משמעותית במתחם של מחסנים במפעל בעיר שדרות ולמניעת התפשטות האש לעבר מתקנים המכילים חומרים מסוכנים בשטח המפעל. בשלב זה אין נפגעים. הכוחות ממשיכים בניטור האזור כדי לשלול מעורבות חומ"ס ובפעולות הכיבוי ובלימת האש".

עיריית שדרות פרסמה הודעה לתושבים בה נמסר כי "שריפה פרצה בשני מפעלים באזה"ת שער הנגב. כוחות כבאות והצלה פועלים במקום במאמץ לבלום את התפשטות האש, להשיג שליטה על האירוע ולמנוע פגיעה במבנים סמוכים".

בהודעת העירייה צוין כי בשלב זה אין הנחיות מיוחדות, מלבד לתושבי שכונת המוזיקה שהתבקשו להישאר בבתיהם ולסגור חלונות בשל חשש לדליפת חומרים מסוכנים מהמפעלים הבוערים.

בהמשך נמסר מהעירייה כי "כבאות והצלה מעדכנים, כי נשללה מעורבות חומרים מסוכנים באירוע. בנוסף, אנו מדייקים את ההודעה הקודמת, מי שפונו אלו עובדי אזה"ת שער הנגב. בשלב זה אין נפגעים. הכוחות ממשיכים בניטור האזור כדי לשלול מעורבות חומ"ס ובפעולות הכיבוי ובלימת האש".

דוברות שטראוס: "בעקבות דליקה שפרצה במתחם מחסנים באזור התעשייה שער הנגב שליד שדרות, שם נמצא גם מחסן החטיפים המלוחים של שטראוס, חשוב לנו לחדד שהמחסן פונה ללא נפגעים, ואין במחסן חומרים מסוכנים. מפעל החטיפים המלוחים מרוחק מאזור השריפה. היצור ממשיך כרגיל גם בשעה זו ולכן לא צפוי מחסור במוצרים".