מליאת הכנסת ( צילום: דוברות הכנסת | נועם מושקוביץ ודני שם טוב )

ניסיונות הקואליציה להסדיר את סוגיית הגיוס והמעצרים: בתשובה רשמית שהגישה היום (ראשון) הכנסת לבג"ץ מטעם הייעוץ המשפטי, בראשה עומדת עו"ד שגית אפיק, קובעת במפורש כי חוק "הוראת השעה" שנועד להקפיא את מעצרי תלמידי הישיבות נחקק בהליך פגום ובניגוד לתקנון הכנסת ולחוק יסוד.

המסמך, שהוגש על ידי עורכי הדין שי כהן ויצחק ברט המייצגים את הכנסת בערכאות, מציף פגמים משפטיים חמורים בהליך החקיקה. הביקורת המרכזית נוגעת לשימוש שעשתה הקואליציה במנגנון "דין רציפות" - כלי שמאפשר להמשיך הצעת חוק קיימת במקום לפתוח הליך חדש.

התשובה לבג"ץ

"פגם היורד לשורשו של הליך החקיקה" ארבעה חודשים אחרי שבנו של סמוטריץ' נפצע בלבנון, כך הוא קרא היום לבנו יאיר טוקר | 12:19 הייעוץ המשפטי קובע כי הכנסת השתמשה בכלי הרציפות על הצעת חוק שעסקה בנושא שונה לחלוטין. "'צינור' הרציפות שהיה אמור לחבר בין הצעת החוק המקורית לבין החוק הסופי - נקטע", נכתב בסיכום התשובה לבג"ץ, "ויש בכך משום פגם היורד לשורשו של הליך החקיקה". עורכי הדין מטעם הכנסת מבהירים כי חוק הוראת השעה נחשב מבחינה משפטית ל"נושא חדש", ולפיכך הליך חקיקתו "אינו תואם את הוראות תקנון הכנסת, וכפועל יוצא מכך – אינו תואם את הוראות סעיף 19 לחוק-יסוד: הכנסת". מדובר בקביעה חריגה במיוחד, שכן הייעוץ המשפטי לכנסת אמור להגן על חוקיות החקיקה, ולא לחשוף את פגמיה.

חברי הכנסת החרדים בהצבעה על הוראת שעה מניעת המעצרים ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

התעלמות מצרכי צה"ל שלאחר ה-7 באוקטובר

מעבר לפגמים הפרוצדורליים, התשובה לבג"ץ מציפה בעיה מהותית הקשורה למציאות הביטחונית החדשה. הייעוץ המשפטי קובע כי הליך החקיקה לא עמד ב"סטנדרט הגבוה הנדרש בנסיבות העניין".

המסמך מזכיר את השינוי שחל במערכת הביטחון: "לאחר ה-7.10.23 חל שינוי נסיבות משמעותי בכל הנוגע לצרכי צה"ל, והחלת דין הרציפות דרשה התכתבות של ההסדר הסופי שיגובש עם צרכים עדכניים אלו". הייעוץ המשפטי קובע נחרצות כי חוק הוראת השעה לא עמד בסטנדרט חקיקתי זה.

כזכור, בג"ץ הקפיא את החוק מיד לאחר שעבר בכנסת, בעקבות עתירות שהוגשו על ידי מפלגת 'יש עתיד' וישראל ביתנו. השופט עופר גרוסקופף הוציא צו ארעי המקפיא את החוק, תוך שהוא מותח ביקורת על "הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה".

המשמעות המשפטית והפוליטית

העמדה הנחרצת של יועמ"שית הכנסת שומטת למעשה את הקרקע תחת ההגנה המשפטית של החוק בבג"ץ. כאשר הייעוץ המשפטי של הכנסת עצמה מודה בפגמים משפטיים חמורים, קשה לראות כיצד בג"ץ יוכל לאשר את החוק.

הקביעות מצטרפות לסדרת כישלונות שחוותה הקואליציה בניסיון להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. הדיונים בכנסת התאפיינו בעימותים סוערים, כאשר שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף טען כי "יש מספיק חיילים", והאופוזיציה תקפה בחריפות את ההצעה.

בשטח, המצב ממשיך להיות מורכב. רק לפני מספר ימים נעצר תלמיד ישיבה חסיד גור לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו, ונשפט ל-20 ימי מאסר בפועל.