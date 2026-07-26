"זו המכלית שלנו": טראמפ תקף אחרי שאיראן הציבה תנאי חדש

בעוד המלחמה באיראן נמצאת כעת "בהמתנה", בין היתר על רקע אזהרת הפנטגון על מחסור במיירטים, הנשיא טראמפ ממשיך בסדרת ציוצים לוחמניים.

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בין השאר צייץ תמונה של מכלית נפט עליה הוא משתלט עם הכיתוב: "זו מכלית הנפט שלנו עכשיו". בפוסט נוסף של תקיפות על מתקני נפט נכתב "תקיפה על האי חארג'", המשמש כמקור ייצוא הנפט העיקרי של איראן. בפוסט אחר נכתב: "בלי מנועים יותר", עם תמונה של ספינה איראנית מתפוצצת.

במקביל הודיע דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, כי "חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית ופעילות המתווכות נמשכים".

מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי פרסם מוקדם יותר הערב מסר לפיו "איראן קבעה את ההגנה על חיזבאללה כמדיניות האסטרטגית שלה".

חמינאי הוסיף והתנה כי שמירת שלמותה הטריטוריאלית של לבנון והפסקה מלאה וללא תנאים של התוקפנות מצד ה"משטר הציוני", הוגדרו כ"תנאי הראשון" להסכם סיום "המלחמה שנכפתה" מול ארצות הברית.

כזכור, אחרי כמעט שבועיים של חילופי מהלומות ליליים בין איראן לארה"ב, בימים האחרונים שורר שקט מתוח בין הצדדים. בלילה האחרון דווח ב"ניו יורק טיימס" כי אחת הסיבות לכך שטראמפ הניח בצד את התוכניות להסלמה דרמטית במתקפה הצבאית - היא החשש כי איראן תגיב באופן עוצמתי - שירוקן באופן משמעותי את מלאי טילי היירוט שברשות ארה"ב.

בריאיון שנתן ל'וול סטריט ג'ורנל' הנשיא הכחיש הערב את הדיווחים. לדבריו, "יש לנו הרבה יותר חימוש מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה יותר ממה שצריך".