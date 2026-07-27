חי בסרט רע: מופע האימים המגלומני של דונלד טראמפ ברשת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר אמש (ראשון) סערה ברשת לאחר שפרסם סדרת תמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, שבהן הוא מציג את עצמו במרכזם של תרחישי מלחמה, כוח צבאי וקמפיין פוליטי עתידי.

הפרסום החריג הגיע דרך חשבונו ברשת החברתית Truth Social, שם העלה טראמפ רצף של כ־16 תמונות שנוצרו או עובדו באמצעות כלי AI, כשהמסר המרכזי חוזר שוב ושוב: עוצמה אמריקנית, ניצחון מול אויבים וחזון של "טראמפ 2028". באחת התמונות, שכונתה "שומרי העולם", נראה טראמפ ענק מעל קו האופק, מאחורי מטוסי קרב חמקניים אמריקניים הנושאים את הכיתוב "USA". מתחתיו נראים פיצוצים עצומים מעל מטרות שעליהן מופיעה המילה "איראן", בעוד ספינות מלחמה אמריקניות שטות בים.

תמונה נוספת בשם "התקיפה על ח'ארג" מציגה מתקפה אווירית על מסוף הנפט המרכזי של איראן באי ח'ארג, עם מטוסים בשמיים, כדורי אש ענקיים ועשן כבד.

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בתמונה אחרת תחת הכותרת "זה כבר מכלית הנפט שלנו!", נראה טראמפ עומד על סיפון ספינה איראנית לצד חיילים אמריקנים, מניף דגל ארצות הברית כשברקע נראית נושאת מטוסים אמריקנית.

תמונה נוספת מציגה מכלית נפט איראנית בים כשהחלק האחורי שלה מפוצץ ועולה באש תחת הכיתוב "אין יותר מנועים".

הסדרה לא הסתפקה בתרחישי מלחמה. טראמפ שילב גם דימויים שנראים כמו כרזות קולנוע דמיוניות.

באחת התמונות הוא מוצג כגיבור סרט מדע בדיוני בשם "המפקד הקוסמי", כשהוא ענק מול כדור הארץ, מוקף חלליות עתידניות וסמלים צבאיים.

בתמונה אחרת הוא צועד בתוך יער אפל מוקף חיילים בעלי עיניים אדומות, תחת הכיתוב:

"תנו לאויב סיוטים"ולצדו הסיסמה: "טראמפ 2028".

הנשיא פרסם גם תמונות שבהן הוא מופיע לצד אבות האומה האמריקנית כמו ג'ורג' וושינגטון, תומאס ג'פרסון ואלכסנדר המילטון תחת הסיסמה המזוהה איתו: "אמריקה תחילה".

גולשת העירה בציניות שבתמונה שבה הוא כביכול מציל את וושינגטון מנפילה מהר ראשמור, זה נראה למעשה כמו הרגע שבו "הוא פשוט עוזב אותו ונותן לו ליפול".

לצד התמונות הצבאיות, טראמפ השתמש ב-AI גם כדי לתקוף יריבים ולהציג מסרים פוליטיים.

בין היתר פורסמו איורים וסאטירות נגד אישים מהתקשורת האמריקנית, כולל מגישי תוכניות לילה וסמלים המזוהים עם מתנגדיו.

אחת התמונות הציגה מוזיאון דמיוני שבו מופיע פסל של טראמפ זורק כובע עם הכיתוב "Trump 2028".

גל הפרסומים הגיע בזמן מתוח עבור הנשיא, לאחר דיווחים בארצות הברית כי הממשל שוקל מחדש את המשך העימות מול איראן.

לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, גורמי ביטחון הזהירו כי מערכה רחבה יותר עלולה להעמיס על מלאי מערכות ההגנה האווירית האמריקניות באזור וליצור סיכונים חדשים לכוחות ארצות הברית ובעלות בריתה.

במקביל, טראמפ ממשיך לרמוז על שאיפות פוליטיות עתידיות, כולל שימוש חוזר בסיסמה "Trump 2028", אף שהחוקה האמריקנית מגבילה נשיאים לשתי כהונות.

בעוד בבית הלבן לא מסרו תגובה רשמית למבול התמונות, ברשת כבר התחוללה סערה: תומכיו ראו בכך מסר של כוח והרתעה, בעוד מבקריו טענו כי מדובר בעולם דמיוני שנוצר באמצעות בינה מלאכותית שבו טראמפ מציב את עצמו במרכז כל סיפור.