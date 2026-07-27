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כל ההצעות עברו

הכרעה דרמטית בליכוד: ראש הממשלה נתניהו ניצח בקרב על השריונים

כ-3,400 חברי מרכז הצביעו על הצעות ראש הממשלה | הצעת 8 השריונים השנויה במחלוקת עברה ברוב גדול, ההצעה שתאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד עברה בדוחק - עם טענות לזיופים (פוליטי מדיני)

השר חיים כץ וח"כ דוד ביטן (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הקרב הפנימי בליכוד הוכרע הערב (שני) בהצבעה דרמטית: כ-3,400 חברי מרכז המפלגה הגיעו לקלפיות והצביעו על שלוש הצעות שמקדם יו"ר הליכוד וראש הממשלה , ובראשן הרחבת מספר השריונים שברשותו ברשימת הליכוד לכנסת.

ההצבעה נפתחה בשעה 11:00 בבוקר ונמשכה עד השעה 20:00. בסיום ההצבעה הצביעו 3,387 חברי מרכז, שהם 72.7% מכלל הזכאים.

במוקד ההצבעה עמדה בקשתו של נתניהו להגדיל את מספר השריונים מחמישה לשמונה, במקומות 2 עד 29 ברשימה לכנסת הבאה. בתום ספירת הקולות, התברר כי הצעת השריונים עברו ברוב גדול.

ראש הממשלה נתניהו מבקש ממרכז הליכוד להצביע בעד ההצעות שלו
ראש הממשלה נתניהו מבקש ממרכז הליכוד להצביע בעד ההצעות שלו

השריונים בהם נתניהו מעוניין ככל הנראה בשביל לשפר את הרשימה לקראת הבחירות עוררו בליכוד תסיסה גדולה, אולם רוב השרים וחברי הכנסת לא יצאו נגדם בפומבי. היחיד שעשה זאת הוא ח"כ דוד ביטן, שאמר בסרטון שפרסם בגלוי לפני ההצבעה: "הצביעו נגד ההצעות".

לצד זאת, חברי המרכז הצביעו גם על הצעה שתאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד. זה חשוב בעיקר לחברי כנסת כאביחי בוארון ואחרים שנתניהו היה רוצה לראות ברשימה, וירצו להיבחר במחוז.

ההצעה הזו עברה אף היא ברוב דחוק של 6 קולות בלבד, עם טענות לזיופים ואפשרות למעבר לבית משפט. עוד הצביעו על תיקון נוסף לחוקת המפלגה.

לקראת ההצבעה הפעילה לשכת ראש הממשלה מאמץ לגייס תמיכה, כאשר שרים וחברי כנסת פרסמו סרטוני תמיכה הקוראים לחברי המרכז להצביע בעד ההצעות.

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