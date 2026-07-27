חיילם לאורייתא יודעים את התורה • ילדי מכנובקא בעלזא נבחנו על כל חמשת חומשי התורה בהיכל ביהמ"ד מכנובקא בעלזא בבני ברק נחגג אמש מעמד מרומם לכבודה של תורה לרגל סיום חמשת חומשי תורה על ידי ילדי כיתה ד' בתלמוד תורה, לאחר שזכו להיבחן על כל החומר | במהלך המעמד נערך לילדי החמד מבחן פומבי מקיף בו הפגינו ידיעות מרשימות| בהמשך פיאר האדמו"ר את המעמד, נשא דברי ברכה וחילק תעודות הצטיינות ושי לתלמידים הנרגשים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:57