כיכר השבת
חיילם לאורייתא

יודעים את התורה • ילדי מכנובקא בעלזא נבחנו על כל חמשת חומשי התורה

בהיכל ביהמ"ד מכנובקא בעלזא בבני ברק נחגג אמש מעמד מרומם לכבודה של תורה לרגל סיום חמשת חומשי תורה על ידי ילדי כיתה ד' בתלמוד תורה, לאחר שזכו להיבחן על כל החומר | במהלך המעמד נערך לילדי החמד מבחן פומבי מקיף בו הפגינו ידיעות מרשימות| בהמשך פיאר האדמו"ר את המעמד, נשא דברי ברכה וחילק תעודות הצטיינות ושי לתלמידים הנרגשים (חסידים)

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא| צילום: צילום: שוקי לרר
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)
מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מעמד כבוד התורההאדמו"ר ממכנובקא בעלזא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

חיילם לאורייתא

|

שמחת בית צדיקים

|

ימי מרגוע

|

ברית קודש

|

קַדֶּשׁ כׇל בְּכוֹר

||
2

בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא

||
4

צפו בגלריה

|

באתר הנופש

|

בעיר העתיקה

||
1

שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ | צפו

|

כִּי לְךָ טוֹב לְהוֹדוֹת

|

מַלְכָּהּ וְשָׂרֶיהָ

||
2

כל הפרטים

|

צפו בגלריה

||
1

עֲלֵי כָבוֹד אֲשֶׁר גָּלָה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר