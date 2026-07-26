נתניהו משגר איום דרמטי לאיראן - ומבהיר מה דעתו על טראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר אזהרה חריפה לעבר המשטר בטהרן במהלך ראיון לרשת פוקס ניוז.

נתניהו הבהיר את השלכותיה של פגיעה אפשרית במדינת ישראל ואמר: "אומר דבר אחד, ואני חושב שעלי לומר זאת באופן ברור מאוד מאוד. אם איראן תתקוף את ישראל, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות שליחים, בין אם באמצעות טילים בליסטיים, כלי טיס בלתי מאוישים או כטב"מים מתאבדים, היא תעשה טעות נוראית. מכיוון שהתגובה שלנו, התגובה של ישראל, תהיה תקיפה מאוד מאוד."

בהמשך הדברים התייחס ראש הממשלה למתיחות בניו יורק ולקריאות נגדו מצד הראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני. נתניהו תקף את התנהלותו של ממדאני ואמר: "הוא מלבה שנאה. הוא אמור להיות ראש העיר של כל תושבי ניו יורק. יהודים, נוצרים, מוסלמים, כולם. אבל הוא מנסה להסית קבוצה אחת נגד השנייה, והוא מכריח שנאה ופחד", אמר נתניהו.

"אני מדבר עם אמריקאים יהודים בניו יורק והם מפחדים כרגע. ואני לא חושב שזה מקרי, שאחרי שהוא נשא את נאום השנאה הזה נגד ישראל ונגדיי, למחרת, יהודי נדקר ביציאה מבית כנסת, ומלווה בזעקת אללה אכבר, אללה אכבר. ואת יודעת מה זה אומר. אז אני חושב שזה מביש, הדבר הזה רע מאוד עבור ניו יורק, אני חושב שזה רע מאוד לשלום."

למרות האיומים והמחאות, ולמרות המתיחות האחרונה בין ירושלים לוושינגטון, אישר נתניהו כי הוא דבק בתכניתו להגיע לארצות הברית ולהשתתף בעצרת הכללית. בדבריו ציין: "אני מתכוון לבוא ולדבר את האמת, לדבר בשם ישראל בשם הברית הישראלית-אמריקאית מבמת האומות המאוחדות."

ראש הממשלה התייחס גם להחלטתו של טראמפ להתלות את החתימה עם סעודיה להסכם עם ישראל ואמר: "הנשיא טראמפ צדק לחלוטין כשאמר שערב הסעודית תקבל תוכנית גרעין אזרחית בתמורה לנורמליזציה של היחסים עם ישראל. אני מדגיש אזרחית כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים - ואני בטוח שהדבר האחרון שהנשיא רוצה - הוא תוכנית צבאית, תוכנית גרעין צבאית בערב הסעודית."

בנוסף, נשאל ראש הממשלה על ידי המגישה מריה ברטירומו בנוגע למדינות הצפויות להצטרף למעגל השלום.

נתניהו בחר שלא לחשוף פרטים מזהים ואמר: "אלו מדינות אתה מצפה שיצטרפו להסכמי אברהם, אדוני?" נתניהו ענה: "את אלה שאני רוצה שיצטרפו לא אחשוף. אני לא אקטין את ההסתברות להצטרפותן על ידי חשיפתן כאן."

בסיום דבריו דחה נתניהו את הטענות על בידוד בינלאומי של ישראל והציג את התרחבות הקשרים במישורים השונים:

"כאשר כולם אומרים שישראל מבודדת, היא לא מבודדת. אני מתכוון, המון, המון מדינות באפריקה, באמריקה הלטינית, באסיה, אפילו באירופה, מדינות רבות מגיעות אלינו כי הן רוצות לחלוק את הטכנולוגיה שלנו, הטכנולוגיה האזרחית, הן רוצות להרוויח מהיכולת הצבאית והטכנולוגיה שלנו, וכעת יש מגעים עם מספר מדינות ערביות במזרח התיכון. אך מכיוון שאני רוצה לקדם את המגעים הללו, אעדיף לשמור את תשובתי להופעה עתידית בתכניתך."