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חוזרים למעצר בחורי הישיבות? | תיעודים מפחידים - אירופה נשרפת • צפו

מה הנחה נתניהו את צה"ל לעשות ביהודה ושומרון | האם חוק הקפאת מעצרי בחורי הישיבות בדרך לביטול בבג"ץ | גל שריפות ענק באירופה | נשיא סוריה מדבר על הסכם עם ישראל | הצצה בלעדית לפרק הבא של "פרויקט אפס" | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" -  עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

בנימין נתניהובג"ץצרפתיהודה ושומרוןספרדיוסי סרגובסקיאחמד א-שרעהיום בכיכרחוק גיוס חרדים

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