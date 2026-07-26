"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
חוזרים למעצר בחורי הישיבות? | תיעודים מפחידים - אירופה נשרפת • צפו
מה הנחה נתניהו את צה"ל לעשות ביהודה ושומרון | האם חוק הקפאת מעצרי בחורי הישיבות בדרך לביטול בבג"ץ | גל שריפות ענק באירופה | נשיא סוריה מדבר על הסכם עם ישראל | הצצה בלעדית לפרק הבא של "פרויקט אפס" | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (100%)
לא (0%)
0 תגובות