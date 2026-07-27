כיכר השבת
בהרי הקאנטרי

מפגן תורני; 144 בחורים עלו בזה אחר זה לסיים מסכת במעמד האדמו"ר מבאבוב 45

האדמו"ר מבאבוב 45 שהה במהלך תשעה באב בהרי הקאנטרי במחנה המתיבתא בקרב תלמידי הישיבה • תיעוד וסיקור מרומם מאמירת הקינות, שיעור במדרש איכה מפי אב"ד החסידות, קידוש לבנה וסיומי הש"ס של הבחורים במוצאי הצום (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב 45 בטיש מוצאי תשעה באב
האדמו"ר מבאבוב 45 בטיש מוצאי תשעה באב| צילום: צילום: אייזיק ג.

האדמו"ר מבאבוב 45 שהה במהלך יום תשעה באב במחנה 'מתיבתא' בהרי הקאנטרי, יחד עם מאות תלמידי הישיבה.

בליל תשעה באב לאחר אמירת הקינות מסר הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד באבוב 45 שיחה נלהבת.

עם צאת הצום יצאו הקהל בראשות האדמו"ר למעמד קידוש לבנה תחת כיפת השמיים, ומיד לאחר מכן ערך האדמו"ר טיש 'לחיים'.

במוצאי תשעה באב חגגו תלמידי המתיבתא שרשרת סיומי מסכתות, כאשר 144 בחורים מהישיבה שסיימו כל אחד בנפרד מסכתות שלמות, חברו יחד ויצרו סיום מקיף של כל ש"ס בבלי כולו מספר פעמים ברציפות!

האדמו"ר נשא דברים ואיחל ברכת הקודש לתלמידים היקרים ששקדו על תלמודם והביאו נחת רוח מרובה, כשהוא מברך שתורה זו תעמוד להגן על הכלל ולהחיש את הגאולה השלמה.

תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )
תשעה באב אצל האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: ד. ה. כרם - אייזיק ג. )

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תשעה באבסיום הש"סהאדמו"ר מבאבוב 45הרב יהושע רובין

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