האדמו"ר מבאבוב 45 שהה במהלך יום תשעה באב במחנה 'מתיבתא' בהרי הקאנטרי, יחד עם מאות תלמידי הישיבה.

בליל תשעה באב לאחר אמירת הקינות מסר הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד באבוב 45 שיחה נלהבת.

עם צאת הצום יצאו הקהל בראשות האדמו"ר למעמד קידוש לבנה תחת כיפת השמיים, ומיד לאחר מכן ערך האדמו"ר טיש 'לחיים'.

במוצאי תשעה באב חגגו תלמידי המתיבתא שרשרת סיומי מסכתות, כאשר 144 בחורים מהישיבה שסיימו כל אחד בנפרד מסכתות שלמות, חברו יחד ויצרו סיום מקיף של כל ש"ס בבלי כולו מספר פעמים ברציפות!

האדמו"ר נשא דברים ואיחל ברכת הקודש לתלמידים היקרים ששקדו על תלמודם והביאו נחת רוח מרובה, כשהוא מברך שתורה זו תעמוד להגן על הכלל ולהחיש את הגאולה השלמה.