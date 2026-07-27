"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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חשד מטריד: האם הסנאטור לינדזי גראהם נרצח? | נתניהו בדרך לטראמפ • צפו
טיסת "כנף ציון" החשאית בדרך לוושינגטון לקראת פגישת נתניהו וטראמפ על איראן | מאחורי הנסיעה - הלוויית הסנאטור לינדזי גראהם וכל מה שצריך לדעת עליו | בנט מצהיר מלחמה על קטאר | פיגוע דקירה קשה בפריז | שריפות ענק בצרפת וספרד - ומה החיות עושות |תיעוד: שרפת ענק במפעל בדרום | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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