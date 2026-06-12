מחזה כזה, גם זקני חסידות גור והעיר אשדוד לא זוכרים. מחזה שבו דמעות של געגוע משתלבות בצהלת קודש ובשמחה עילאית שפרצה את כל הגבולות. היו אלו רגעים נשגבים של קורת רוח, כאשר עשרות יתומי ובחורי ארגון "הבן יקיר" - המעטפת הרוחנית והגשמית ליתומי החסידות - זכו להכניס במו ידיהם ספר תורה מפואר ומהודר לבית היתומים באשדוד, ספר תורה שנכתב כולו בדמע ובכיסופים לעילוי נשמת הוריהם ואמותיהם היקרים ז"ל, אשר נתבקשו לישיבה של מעלה.

השמחה הגדולה החלה עוד שבועות ארוכים קודם לכן, במסע רוחני מרגש שבו לוו הנערים הילדים הרכים על ידי ראשי הארגון אל מעונותיהם של מאורי ופאר הדור, כדי לזכות ולכתוב אות בספר התורה.

התרגשות רבה אחזה בילדים כנכנסו אל הקודש פנימה, אל בתיהם של גדולי הדור, ביניהם הפוסק הגר"מ שטרנבוך, חבר המועצת הגרמ"צ ברגמן, הגרי"מ שכטר, הראשון לציון הגר"י יוסף, הגרי"מ לאו, הגאון חכם ניסים בן שמעון, המשגיח הגר"ב פינקל, האדמו"רים מרחמסטריווקא, סאדיגורה, מכנובקא, דושינסקיא, נדבורנא, מודזיץ ואלכסנדר, והפוסקים הגאונים הגרש"א שטרן והגי"מ שטרן האשר האצילו מברכותיהם על הילדים הרכים ושיבחו את המפעל הכביר המעניק להם בית חם.

מעמד סיום כתיבת האותיות נערך בבית בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר שליט"א. אל הבית נהרו רבנים ואישי ציבור בינהם: האדמו"ר מפיטסבורג, האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד, האדמו"ר ממעליץ, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור. לצידם פיארו את המעמד ח"כ יצחק גולדקנופף, ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט והעסקן הנודע לבית גור מוטי בבצ'יק, שלקחו חלק פעיל בשמחה.

במהלך כתיבת האותיות פרץ בבית ריקוד סוער וממושך של הרבנים והאורחים יחד עם הילדים היתומים, כאשר הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר מקרב את הילדים בזה אחר זה באהבה אבהית גלויה, המרחיבה את הלב.

נקודת השיא התגלתה לקהל המשתתפים עם חשיפת ה"עץ חיים" של ספר התורה. ביצירת אמנות יוצאת דופן ורוטטת, נחקקו וגולפו על גבי עמודי העץ של הספר שמותיהם של כל ההורים המנוחים ז"ל של ילדי הארגון.

משם יצאה תהלוכת התורה המפוארת ברחובותיה של אשדוד. אלפי תושבי העיר, חסידים ואנשי מעשה, נטשו את עיסוקיהם והצטרפו בהמוניהם אל כבודה של תורה, לכבודם של הילדים היתומים. הרחובות רעדו לקול צלילי השמחה.

עם הגעת התהלוכה לבית היתומים, נפתחו מעגלי הריקודים מחדש. במשך שעה ארוכה ובלתי נשכחת רקדו הילדים, הסבים, האחים והדודים שהגיעו מקרוב ומרחוק כדי להרגיש חלק בלתי נפרד מהרגע ההיסטורי. הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר, לא הרפה לרגע, עבר מילד לילד, רקד עמם פנים אל פנים, החזיק בידיהם, כשהוא מוכיח כי גם אם אין להם אב בשר ודם - אבי יתומים שוכן איתם, ושלוחי הקודש עומדים לימינם.

לאחר הכנסת ספר התורה בארון הקודש בדירת הארגון, פנו מאות המשתתפים - הילדים, בני משפחותיהם המורחבות, הסבים והדודים - אל אולמי סמינר גור בעיר, שם הוכנה עבורם סעודת מצווה מפוארת ומלכותית כיד המלך.

הסעודה, שהחלה בשעה 8 בערב, נהפכה למפגן אדיר של שירה, הגות וחיזוק, ונמשכה ברציפות כמעט עד לשעה 4 לפנות בוקר! המנחה הרב ישראל אשכנזי מנכ"ל הארגון הזמין את אורח הכבוד, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, שבדבריו המרטיטים וההיסטוריים העלה על נס את עוצמתם של יתומי ישורון המוצאים נחמה וגבורה בתורה הקדושה, וסיפר על השנים בהם גם גדל כילד יתום. אחריו נשא דברים הרה"צ רבי שלמה צבי אלתר שחיזק את היתומים ובני משפחותיהם, ואיך שכל ילד ובחור מכניס את התורה כל יום ללבו. בהמשך נשא דברים חוצבים הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, אב"ד "באר ישראל" וריש מתיבתא "עוז והדר", אשר דיבר על מעלת השמחה שבוקעת רקיעים ועל הזכות הגדולה של כתיבת ספר התורה על ידי הילדים עצמם.

על החלק המוזיקלי הופקדה תזמורת מורחבת ויוצאת דופן בניצוחו של הקלידן צביקי לוין, בליווי הקולות של "מקהלת נרננה". אל הבמה עלו בזה אחר זה ענקי הזמר החסידי: זאנוויל ויינברגר, אהרלה סאמט שהקפיץ את הקהל באנרגיות קודש, דובלה פרידמן שריגש את הלבבות ומשה דוד ויסמנדל שביצע גראמן מרגש במיוחד. הריקודים בסעודה נמשכו שעות על גבי שעות, כאשר הילדים נישאים על כתפי בני המשפחה והמשתתפים, חבוקים יחד בשרשרת יהודית אמתית שכולה אהבת תורה, ושבט אחים גם יחד.

האירוע ננעל לפנות בוקר בתחושת התעלות עילאית, כאשר ספר התורה החדש ניצב בארון הקודש באשדוד, מוכן ומזומן להוות מגדלור של אור, נחמה ועוצמה לילדי "הבן יקיר".