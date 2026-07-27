מבצע הרואי, מורכב ומסובך שיצא לדרך לפני שש שנים הגיע בימים האחרונים לנקודת ציון מרגשת, בהשתתפותם הפעילה של ותיקי ופעילי ארגון הפעילים יד לאחים, השושבינים הראשיים בשמחה.

בקיץ תש"פ הגיעו אל המחלקה להצלה מטמיעה בארגון פרטיה הסבוכים של פרשה קשה לאיתור. על הפרק מוטל היה גורלה של אם יהודייה לשלושה יהודים, בת למשפחה ישראלית שהיגרה עשרות שנים קודם לכן לטנזניה משיקולי פרנסה. האם, ל', התברגה במקום עבודה באי בתפקיד ניהולי בכיר ובשלב מסוים, בחסות הניתוק הכואב מכל זיק לדת ומסורת ישראל, נישאה לאזרח מקומי מוסלמי ממוצא הודי.

מסכת הסבל שחוותה החלה זמן קצר לאחר נישואיה. ל' נשאה לבד בנטל הפרנסה ובכל ההוצאות בעודה עוברת השפלות ואיומים יומיומיים. במרוצת השנים נולדו לה שלושה ילדים והסבל המשותף, לה ולעוללים הרכים, רק הלך וגדל. זמן קצר לאחר חג הפסח של שנת תש"פ, לפני שש שנים, נפטרה לבית עולמה אמה של ל'. אחת הייתה הצוואה שהותירה בידי ילדיה: עליכם לעשות הכול על מנת לחלץ את ל' בתי מחיי הסבל שלה, לנתק אותה מהבעל האכזר ולהביא אותה ואת ילדיה לארץ ישראל.

הדרך לחופש לא הייתה פשוטה. כשל' אמרה לו כי היא מבקש לטוס עם הילדים לארץ כדי להשתתף בעלייה לקברה של האם-הסבתא, לקראת השלושים לפטירתה, הודיע האב המוסלמי כי רק היא רשאית לעלות על מטוס ולפקוד את קבר אמה וכי הילדים יישארו בטנזניה. חושיו האפלים ניבאו לו כי גם אם ל' מתכננת להימלט על נפשה ולהיפטר מאימתו, היא לא תעשה זאת כל עוד הילדים נותרים בחזקתו. זה היה השלב שבו אחיה ואחיותיה של ל' הכניסו לתמונה את יד לאחים.

ביד לאחים למדו במהירות את הפרטים של המקרה והדריכו את ל' כיצד לנהוג, כשהם עושים זאת בעצה אחת ותוך שיתוף פעולה הדוק עם שליח חב"ד בטנזניה, הרב שניאור שמואלביץ'. לידיה של ג' נמסרו מסמכים משפטיים המעידים כביכול על כך שעל מנת שתהנה מכספי העזבון שהותירה אמה המנוחה, עליה להתייצב פיזית בישראל עם שלושת ילדיה, חרף העובדה שמדובר בנסיעתם לשם כך על פני אלפי קילומטרים. המוסלמי העיקש בלע את הפיתון ומכאן נסללה הדרך להימלטותם של האם והילדים בדרך הבטוחה לישראל.

עם נחיתתם בארץ, כבר בבית הנתיבות, באולם מקבלי הפנים בנמל התעופה בן גוריון, קיבל את פני ל' וילדיה צוות מתוגבר של יד לאחים. הצוות כלל: עובדות סוציאליות דוברות אנגלית וכן חונכים מסורים ומיומנים הדוברים אף הם את השפה היחידה שהייתה שגורה בפי האם והילדים.

בעוד אנשי הסגל המשפטי של יד לאחים מלווים באופן צמוד והדוק את ההליכים הביורוקרטיים מול משרד הפנים ומוודאים את קבלת האזרחות הישראלית של האם והילדים, כמו גם את החלת המשמורת הבלעדית עליהם בידי אמם בלבד, האחראים על כך במחלקה העבירו את הילדים את כל התהליכים המתבקשים בהתאם לדרישות ההלכה לרבות הטפת דם ברית.

השבוע, שש שנים לאחר המבצע המורכב, בעוד החונכים והצוותים של יד לאחים, בניצוחה המיומן של העו"ס הוותיקה, הגב' אושרת ברגו, ממשיכים ללוות את האם והילדים – נחוגה ברמת גן שמחת בר המצווה של הבן הבכור. מראה פניו של חתן בר המצווה לא הסגיר את מסכת התלאות שחווה עד כה. בקול נרגש וצלול הוא נשא את דרשת בר המצווה והנוכחים כולם הביעו את התרגשותם לרגל כניסתו לעול נועם תורה ומצוות.

ביד לאחים הבהירו כי בכך לא תם הליווי ההדוק של המשפחה על כל צעד ועל כל שעל. הרב שמואל ליפשיץ, מראשי הארגון, אמר השבוע כי הסיפור האנושי המיוחד של ל' ושלושת יקיריה, בראשות חתן בר המצווה, הוא "הוכחה לאמיתות הנצחית הגלומה במוטו שלנו: לא מוותרים על אף יהודי".