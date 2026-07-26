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פתרון למצוקת הדור

מהפכת השידוכים בעדה התימנית;  רבני הקהילה השיקו את המאגר המקוונת • צפו

גדולי רבני העדה התימנית וחברי ועדת הרבנים התכנסו שבוע שעבר בבני ברק לכנס היסוד של מרכז השידוכים 'המאורשים' והשקת הפלטפורמה המקוונת • הרבנים חתמו על מגילת יסוד מפוארת וקראו לציבור להצטרף למהפכה: "פתרון מבוקר למצוקת הדור" • תיעוד וסיקור מיוחד (חרדים)

כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)

שבוע שעבר נערך ב'בית המאורות' שבבני ברק כנס היסוד למרכז השידוכים 'המאורשים' והשקת המערכת המקוונת, לאחר תקופה ארוכה של עבודת צוות על הפרויקט הגדול הזה שמטרתו לסייע לשדכנים ושדכניות במלאכת הקודש של הקמת בתים נאמנים בישראל, בדרך המסורה לנו ולפי הנחיותיהם המדוקדקות של ועדת הרבנים המיוחדת שמלווה את הפרויקט משלב הרעיון, דרך הביצוע ועד להוצאתו מן הכח אל הפועל.

את המעמד המרגש כיבדו בנוכחותם ובדבריהם גדולי רבני העדה התימנית וחברי ועדת הרבנים של מרכז השידוכים שחתמו גם על 'מגילת היסוד' המפוארת: הגאון רבי אבירן יצחק־הלוי – אב"ד תל אביב, ראש המוסדות הגאון רבי יהורם יפת, הגאון רבי יורם סרי – גאב"ד מודיעין עילית, הגאון רבי ברוך עוקשי – רב מרכז העיר אלעד וראש כולל להוראה 'עץ חיים' בפתח תקוה, והגאון רבי עזריאל צדוק – משגיח ישיבת 'דרכי משה' בביתר עילית ורב ק"ק 'יד יחיאל יונה' בירושלים.

את הערב הנחה הרב משה יפת – מנהל 'המאורות' וחמה"ע מודיעין עילית, שסיפר על הפניות הרבות שהגיעו מדי יום למוסדות 'המאורות' בבקשה לתת מענה למצוקת הדור, ועל ההוראה של הרבנים להיכנס למהלך, תוך הקפדה על ערכי הקדושה והמסורת ובלי להתפשר על איכות התוצאה.

הרבנים הדגישו בדבריהם כי הרישום למאגר 'המאורשים' הוא כשר למהדרין כדי למנוע מראש מצבים של מעוכבי זיווג. כמו כן העבירו את המסר של מרנן ורבנן גדולי העדה שקראו להורים ולשדכנים, ולכל מי שיש בידו לסייע להצטרף למהפכה החיובית ולסייע ברישום מועמדים והוספתם למאגר השמות, וציינו שזו זכות גדולה להיות שותף לקב"ה במעשה בראשית וללכת בדרכיו.

באירוע השתתפו עשרות שדכנים ושדכניות, וכן אנשי מקצוע מתחום השידוכים והנישואין, שהאזינו ברוב קשב לנאומי הרבנים ושטחו בפניהם את שאלותיהם, וכן קיבלו סקירה מקיפה מההנהלה והצוות הטכני של המרכז והאתר על הפלטפורמה החדשנית והחזון לעתיד.

כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)
כינוס השדכנים (צילום: נועם אליהו)

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שידוכיםהעדה התימנית

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