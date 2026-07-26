ועדת הבחירות המרכזית ושירות התעסוקה הודיעו היום (ראשון) על שיתוף פעולה רחב היקף לגיוס אלפי עובדים לקראת הבחירות לכנסת ה־26. במסגרת המהלך יגוייסו עובדים למגוון תפקידים ובהם סדרני קלפיות, עובדי לוגיסטיקה, תמיכה טכנית, אדמיניסטרציה ותפקידים נוספים.

על רקע ההודעה, ב”כיכר השבת” ביקשו לברר האם גם צעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא יוכלו להשתלב בעבודות במסגרת המהלך.

בתגובה לפניית כיכר השבת, מסרה ועדת הבחירות המרכזית: ״ועדת הבחירות המרכזית רואה חשיבות עזה בהשתתפות כלל האוכלוסייה במבצע הבחירות, בין כמזכירי ועדות קלפי ומפקחי טוהר הבחירות, בין כחברים בוועדות ובין כמשקיפים, והכל בכפוף להוראות הדין. הוועדה אמונה על ביצוע הבחירות, אך היא, כידוע, אינה רשות שיש לה סמכויות חקירה או אכיפת החוק.

"תנאי הכשירות לתפקידים שאוזכרו על ידך בפנייה קבועים בדין. מי שעומד בהם, רשאי להתמנות לתפקיד. מכל מקום, עמדתה העקבית של הוועדה היא שהקלפי היא שטח נייטרלי, ואין להכניס אליה שיקולים אחרים, שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן”.

מתשובת ועדת הבחירות עולה כי הוועדה אינה עוסקת באכיפת החוק, וכי הזכאות לתפקידים השונים נקבעת בהתאם לתנאי הכשירות הקבועים בדין. עם זאת, הוועדה לא השיבה באופן מפורש האם מעמדו הצבאי של מועמד ישפיע על האפשרות לשלבו בתפקיד במסגרת הבחירות.