כיכר השבת
'כיכר' בדק

חרדים עריקים יוכלו לעבוד ביום הבחירות? זו התשובה המפותלת של ועדת הבחירות

לאחר שוועדת הבחירות ושירות התעסוקה הודיעו על גיוס אלפי עובדים לקראת הבחירות, ב”כיכר השבת” ביקשו לברר האם גם צעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם יוכלו להשתלב בתפקידים. בוועדת הבחירות השיבו כי אינם גוף אכיפה וכי מי שעומד בתנאי הכשירות הקבועים בדין רשאי להתמנות לתפקיד (בארץ)

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ועדת הבחירות המרכזית ושירות התעסוקה הודיעו היום (ראשון) על שיתוף פעולה רחב היקף לגיוס אלפי עובדים לקראת הבחירות לכנסת ה־26. במסגרת המהלך יגוייסו עובדים למגוון תפקידים ובהם סדרני קלפיות, עובדי לוגיסטיקה, תמיכה טכנית, אדמיניסטרציה ותפקידים נוספים.

על רקע ההודעה, ב”כיכר השבת” ביקשו לברר האם גם צעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא יוכלו להשתלב בעבודות במסגרת המהלך.

בתגובה לפניית כיכר השבת, מסרה ועדת הבחירות המרכזית: ״ועדת הבחירות המרכזית רואה חשיבות עזה בהשתתפות כלל האוכלוסייה במבצע הבחירות, בין כמזכירי ועדות קלפי ומפקחי טוהר הבחירות, בין כחברים בוועדות ובין כמשקיפים, והכל בכפוף להוראות הדין. הוועדה אמונה על ביצוע הבחירות, אך היא, כידוע, אינה רשות שיש לה סמכויות חקירה או אכיפת החוק.

"תנאי הכשירות לתפקידים שאוזכרו על ידך בפנייה קבועים בדין. מי שעומד בהם, רשאי להתמנות לתפקיד. מכל מקום, עמדתה העקבית של הוועדה היא שהקלפי היא שטח נייטרלי, ואין להכניס אליה שיקולים אחרים, שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן”.

מתשובת ועדת הבחירות עולה כי הוועדה אינה עוסקת באכיפת החוק, וכי הזכאות לתפקידים השונים נקבעת בהתאם לתנאי הכשירות הקבועים בדין. עם זאת, הוועדה לא השיבה באופן מפורש האם מעמדו הצבאי של מועמד ישפיע על האפשרות לשלבו בתפקיד במסגרת הבחירות.

בחירותקלפי

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זו הייתה התשובה גם אם היית שואל אם אסירים נמלטים יכולים לעבוד בבחירות. אגב, גם אם המשטרה לא תאכוף באופן אקטיבי, יש בועדות גם כאלה שאינם חרדים, ואם הם מדווחים למשטרה, היא מחויבת להתערב... יתנו גם למשתמטים ולעריקים להצביע, אבל לא לעבוד, זה כבר "מהמקפצה".
רק לא ג ושס

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