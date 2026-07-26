דקת חיזוק ביום הקב"ה אוהב את הוותרנות | צפו ברבי אלימלך בידרמן הסיפור על התיווך הגדול שמלמד אותנו על מידת הוותרנות | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)