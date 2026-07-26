מהשיעור בשמחות ועד ספר איוב | תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז ב'כסא רחמים'
ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז ערך את התפילות והקינות בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' |השיעור שנמסר בליל התענית בהלכות שמחות, אמירת הקינות בבכי קורע לב וקריאת ספר איוב כפי הנהוג עוד מימי הראשונים בסיום תפילת שחרית | צפו בתיעוד (חרדים)
חרדי שנפצע בפיגוע דקירה בניו יורק החליט לעזוב את העיר ולעבור לפלורידה, כאשר אחת הסיבות המרכזיות לכך היא ראש העיר ממדאני. הקורבן נדקר בחזהו בברגים על ידי תוקף שצעק "אללה ואכבר" בעת שיצא מבית כנסת (בעולם, יהדות)
אתר 'כיכר השבת' מציג את הפרק המעשי הראשון במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל ספינת החילוץ של השיטור הימי במחוז מרכז, לשיחה עם המפקדים על הפיזיקה האכזרית של הים • המלכודת השקטה - "זרם הפריצה", הסכנה של מזרני הים ברוח מזרחית, והתחנונים של המפקד לבני הישיבות: "הנחיות הבטיחות נכתבו בדם - אם אין מציל, אל תיגעו במים!" • צפו עכשיו (חרדים)
סיוט בליל שבת בעיר התורה והחסידות בני ברק: קבוצת נוער שוליים שיסתה כלב ענק בעוברים ושבים ברחוב עזרא • כשאיש הרפואה וההצלה המפורסם ר' יודל לודנר ניסה לתקשר עמם בטוב — הם איימו לשסות בו את הכלב והוא נאלץ לנוס על נפשו • כתב 'כיכר השבת' שנכח במקום מביא את זעקת התושבים: "התחושה היא שהרחובות הופקרו" (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז ערך את התפילות והקינות בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' |השיעור שנמסר בליל התענית בהלכות שמחות, אמירת הקינות בבכי קורע לב וקריאת ספר איוב כפי הנהוג עוד מימי הראשונים בסיום תפילת שחרית | צפו בתיעוד (חרדים)
צפו בתיעוד מיום תשעה באב בצילם של המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בהיכל ישיבתו, וראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק, שם נצפה גם הגאון רבי נפתלי קופשיץ, מראשי רבני חניכי הישיבות ברוממה (חרדים)
מאות מתפללים פקדו במהלך יום תשעה באב את קבר השופט הראשון, עתניאל בן קנז בחברון, תחת אבטחה נרחבת של כוחות הביטחון • העלייה למקום נחשבת למנהג היסטורי עתיק של אנשי היישוב הישן, המשקף את תיקון חטא המרגלים • מ. אדלר מגיש תיעוד מיוחד (חרדים)
מאות מתושבי בני ברק התכנסו במוצאי הצום לעצרת תפילה וזעקה בביהמ"ד הגדול של קהילת 'בית השם' בעיר | לפני התיבה עבר המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, כשהוא עטוף בטלית, כשלפני כן נשא דברים נלהבים ועורר את הקהל לתשובה ולמעשים טובים | בהמשך העתירו בתפילה לאור המצב הקשה של עולם התורה בארצנו הקדושה (חרדים)
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