כיכר השבת
עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה

מהשיעור בשמחות ועד ספר איוב | תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז ב'כסא רחמים'

ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז ערך את התפילות והקינות בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' |השיעור שנמסר בליל התענית בהלכות שמחות, אמירת הקינות בבכי קורע לב וקריאת ספר איוב כפי הנהוג עוד מימי הראשונים בסיום תפילת שחרית | צפו בתיעוד (חרדים)

תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)
תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז (צילום: ש.כ.)

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תשעה באבישיבת כסא רחמיםהרב צמח מאזוזספר איוב

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