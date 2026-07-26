עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה מהשיעור בשמחות ועד ספר איוב | תשעה באב אצל הגר"צ מאזוז ב'כסא רחמים' ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז ערך את התפילות והקינות בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' |השיעור שנמסר בליל התענית בהלכות שמחות, אמירת הקינות בבכי קורע לב וקריאת ספר איוב כפי הנהוג עוד מימי הראשונים בסיום תפילת שחרית | צפו בתיעוד (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:34