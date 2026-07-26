צפו בגלריה כך קוננו המשגיח, ראש הישיבה והרב על חורבן הבית בבני ברק • צפו צפו בתיעוד מיום תשעה באב בצילם של המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בהיכל ישיבתו, וראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק, שם נצפה גם הגאון רבי נפתלי קופשיץ, מראשי רבני חניכי הישיבות ברוממה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:34