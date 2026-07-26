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כך קוננו המשגיח, ראש הישיבה והרב על חורבן הבית בבני ברק • צפו

צפו בתיעוד מיום תשעה באב בצילם של המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בהיכל ישיבתו, וראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק, שם נצפה גם הגאון רבי נפתלי קופשיץ, מראשי רבני חניכי הישיבות ברוממה (חרדים)

תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ
תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ| צילום: צילום: א. שטול
תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ (צילום: א. שטול)
תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ (צילום: א. שטול)
תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ (צילום: א. שטול)
תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ (צילום: א. שטול)
תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ (צילום: א. שטול)
תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ (צילום: א. שטול)
תשעה באב אצל הגרמ"ד ליפקוביץ (צילום: א. שטול)
תשעה באב אצל הגר"י אונגרישר (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י אונגרישר (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י אונגרישר (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י אונגרישר (צילום: ש.פ.ה.)
הגר"נ קופשיץ בתשעה באב (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י אונגרישר (צילום: ש.פ.ה.)

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תשעה באבהרב ירחמיאל אונגרישרהרב משה דוד ליפקוביץהרב נפתלי קופשיץ

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