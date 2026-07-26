כך קוננו המשגיח, ראש הישיבה והרב על חורבן הבית בבני ברק • צפו
צפו בתיעוד מיום תשעה באב בצילם של המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בהיכל ישיבתו, וראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק, שם נצפה גם הגאון רבי נפתלי קופשיץ, מראשי רבני חניכי הישיבות ברוממה (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז ערך את התפילות והקינות בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' |השיעור שנמסר בליל התענית בהלכות שמחות, אמירת הקינות בבכי קורע לב וקריאת ספר איוב כפי הנהוג עוד מימי הראשונים בסיום תפילת שחרית | צפו בתיעוד (חרדים)
צפו בתיעוד מיום תשעה באב בצילם של המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ בהיכל ישיבתו, וראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" בבני ברק, שם נצפה גם הגאון רבי נפתלי קופשיץ, מראשי רבני חניכי הישיבות ברוממה (חרדים)
מאות מתפללים פקדו במהלך יום תשעה באב את קבר השופט הראשון, עתניאל בן קנז בחברון, תחת אבטחה נרחבת של כוחות הביטחון • העלייה למקום נחשבת למנהג היסטורי עתיק של אנשי היישוב הישן, המשקף את תיקון חטא המרגלים • מ. אדלר מגיש תיעוד מיוחד (חרדים)
מאות מתושבי בני ברק התכנסו במוצאי הצום לעצרת תפילה וזעקה בביהמ"ד הגדול של קהילת 'בית השם' בעיר | לפני התיבה עבר המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, כשהוא עטוף בטלית, כשלפני כן נשא דברים נלהבים ועורר את הקהל לתשובה ולמעשים טובים | בהמשך העתירו בתפילה לאור המצב הקשה של עולם התורה בארצנו הקדושה (חרדים)
מעמד קבלת פנים חגיגית ונרגשת נערך הבוקר לבחור אלחנן מזרחי, שנאסר ע"י המשטרה הצבאית ושוחרר בתשעה באב • המונים יצאו לרחובה של עיר, הרימו את הבחור על הכתפיים וחגגו בסעודת מצווה בחצר ביתו • רבני הישיבות נשאו דברים • תיעוד וסיקור (חרדים)
בצהרי יום תשעה באב, בעיצומו של הצום ומתחת לשמש היוקדת, נהרו אלפים להתפלל ולזעוק לישועת הכלל והפרט על קברי האבות במערת המכפלה שבחברון | בצאת הצום בלטה ההכנסת האורחים הענקית שמפעילה מדי שנה משפחת החסד הנודעת, משפחת הולצמן מביתר עילית, בראשות איש החסד האגדי הרב משה הולצמן ובנו ר' ישראל, אשר העניקו מזון ומשקה להמוני המתפללים בכדי להשיב את נפשם בסיום הצום הקשה | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אחרי תשעה באב ולקראת בין הזמנים: האם חייבים לקרוע כשמגיעים לכותל המערבי? כל הפרטים הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בשיחת התעוררות השבוע תקף הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים בחריפות רבה את הוויכוחים של צעירי החרדים עם בני הציבור הסרוג, והזהיר כי מדובר בסכנה רוחנית חמורה ומוחלטת בגלל הפירצה בחומות | בדבריו גם מתח ביקורת לכך שבונים חומות מסביב לציבור ונרדמים (חרדים)
שמחה וריקודים בחסידות גור: הבחור ישראל יהודה פיין, תלמיד ישיבת 'שפת אמת', שוחרר אמש מהכלא הצבאי לאחר שנעצר בלשכת הגיוס • המונים נהרו לקבלת פנים נרגשת בראשות הגה"צ רבי דוד אלתר • בהמשך יצאה תהלוכת ענק לעבר ביתו • תיעוד (חרדים)
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