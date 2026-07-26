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במוצאי הצום

מצב עולם התורה | גדולי הדור העתירו בעצרת תפילה בסלבודקה

בהיכל הכולל של ישיבת סלבודקה התקיימה עצרת תפילה במוצאי צום תשעה באב, לאור המצב הקשה של עולם התורה מבית | בראש המתפללים נצפו גדולי הדור, ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש (חרדים)

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עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)
עצרת תפילה בסלבודקה (צילום: שוקי לרר)

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עצרת תפילהרבי משה הלל הירשרבי דב לנדוישיבת סלבודקה

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