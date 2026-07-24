כך חגגו 52 נערים מקהילת 'אנוסי משהד' בר מצווה בכותל המערבי

כמיטב המסורת השנתית של קהילת "אנוסי משהד", הגיעו השבוע כאלף בני הקהילה מניו יורק שבארצות הברית לישראל, כדי לחגוג יחד עם 52 נערים את הגעתם לעול תורה ומצוות בטקס מרגש ורב רושם ברחבת הכותל המערבי. הרב שלמה זביחי שליט"א, רב יהדות משהד בישראל וראש מוסדות 'תפארת רפאל', ארגן ולווה את האירוע המיוחד.

בכל שנה מגיעים עשרות נערי בר מצווה ובני משפחותיהם בטיסות מיוחדות מניו יורק, כדי לחגוג את היכנסם לעול תורה ומצוות בארץ הקודש, ליד שריד בית מקדשנו. השנה, לאחר שבשנה שעברה נמנעה ההגעה בשל המלחמה עם איראן, הגיעו מספר גדול יותר של משתתפים - כאלף איש מבני הקהילה שהגיעו לחגוג ל-52 נערים. כבר בשדה התעופה נתב"ג קיבל הרב זביחי את פני האורחים, וליווה את שהותם בארץ כדי לחזק את קשרם לארץ הקודש ולמורשת. הטקס המרכזי התקיים ברחבת הכותל המערבי, כשהנערים מקבלים לידיהם את שקיות הטלית והתפילין, ואבותיהם בצירוף קרובי המשפחה וזקני הקהילה קושרים על ידיהם את התפילין כמנהג העדה. רגע מיוחד במהלך הטקס היה כאשר נפרשה טלית מיוחדת ומהודרת בגודל חמישה מטרים על ראשם של כל הנערים יחד. כהני הקהילה ברכו את הנערים בברכת כהנים, והרב זביחי תקע בשופר וריגש את הקהל ומאות המשתתפים בקבלת עול מלכות שמיים אדירה.

- צילום: ראובן פירסט | צילום: צילום: ראובן פירסט 10 10 0:00 / 0:40

מתנות מיוחדות לחתני בר המצווה

כרב הקהילה בישראל, העניק הרב זביחי לכל אחד מחתני בר המצווה את סידור התפילה השלם והמפואר "תפארת רפאל" בכריכת עור עם הטבעת זהב של שמו ובהקדשה אישית, כדי שסידור זה ילווה אותם בכל ימות השנה. בנוסף, קיבל כל נער תעודה עליה חתום גם רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ שליט"א.

במהלך הטקס, פנה הרב זביחי למשתתפים ואמר: "כתוב בתהילים 'כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו' - אבן הוא ראשי תיבות אבא, בן, נכד. כמה אבות אבותיכם אנוסי משהד ייחלו להגיע להתפלל ליד שריד בית מקדשנו, והנה אתם זכיתם לכך בליווי משפחותיכם. אבות אבותיכם כאנוסים הניחו תפילין בהיחבא במרתפים מתחת לאדמה, שם גם התפללו במשך 120 שנה, והנה כיום אתם זוכים להניח תפילין בגאווה גדולה ליד שריד בית מקדשנו."

ביקורים במקומות הקדושים

במהלך שהותם בארץ, ביקרו בני הקהילה במקומות קדושים נוספים - בקברי צדיקים, בבתי הכנסת העתיקים ובמוסדות הקהילה. כמו כן, אורגן להם יום תפילה במערת המכפלה, לשם הגיעו בנסיעה באוטובוס מוגן ובליווי משמר הגבול.

ר' רפאל זביחי, מנכ"ל מוסדות 'תפארת רפאל', מסר: "אנו זוכים בכל שנה לארגן לבני הקהילה הקדושה הזאת את הטקס המרגש הזה ואת 'שבת חתן' ההמונית בירושלים, ודואגים לכל צורכיהם הרוחניים בשהותם בישראל. מפאת המלחמה עם איראן בשנה שעברה, נמנע מבני הקהילה להגיע לישראל כמו בכל שנה, ולכן השנה נוספו אורחים נוספים מבני הקהילה."

- צילום: ראובן פירסט | צילום: צילום: ראובן פירסט 10 10 0:00 / 0:50

קשר מיוחד למרן זצ"ל

הרב זביחי, שהוסמך לרבנות ומונה לרב הקהילה בישראל על ידי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מספר על אהבתו המיוחדת של מרן זצ"ל את בני הקהילה, שקיבלו את סמכותו ומרותו עוד בתחילת דרכו. מרן זצ"ל סיפר לו שלפני שקמה ישיבת "פורת יוסף" בירושלים, למדו רבניה ותלמידיה בבית הכנסת של "עולי משהד" בשכונת הבוכרים בירושלים.

מפאת כך, תמיד היה מרן זצ"ל מייעץ, מתעניין ומלווה את בני הקהילה בארץ ובחו"ל. כיום זוכים בני הקהילה שמלווה אותם בנו הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, הממשיך במסורת אביו.

קהילה מפוארת ושומרת מסורת

קהילת אנוסי משהד היא אחת הקהילות המפוארות, שיש לה בתי כנסת מפוארים באירופה ובארצות הברית. בני הקהילה שומרים על חיי קהילה מיוחדים ותורניים, ומקפידים לשמור על עצמם מפני התבוללות ונישואי תערובת.

כאן בישראל ישנם כמה בתי כנסת עתיקים ומוסדות של הקהילה, המשמשים גם את כלל החוגים והעדות. המסורת השנתית של חגיגות בר המצווה ההמוניות בכותל המערבי ממשיכה לחזק את הקשר של הדור הצעיר לארץ הקודש ולמורשת אבותיהם.

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )

( צילום: ראובן פירסט )