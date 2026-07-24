כיכר השבת
צפו בגלריה

על הכתפיים ובארוחת בוקר חגיגית; תושבי אשדוד חגגו עם אסיר עולם התורה ששוחרר

מעמד קבלת פנים חגיגית ונרגשת נערך הבוקר לבחור אלחנן מזרחי, שנאסר ע"י המשטרה הצבאית ושוחרר בתשעה באב • המונים יצאו לרחובה של עיר, הרימו את הבחור על הכתפיים וחגגו בסעודת מצווה בחצר ביתו • רבני הישיבות נשאו דברים • תיעוד וסיקור (חרדים)

4תגובות
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד| צילום: צילום: שימי קליין

המונים מתושבי אשדוד חגגו הבוקר (שישי) במעמד קבלת פנים חגיגית לבחור אלחנן מזרחי, תלמיד ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', אשר הוגדר כ"אסיר עולם התורה" לאחר שנשפט ונעצר בכלא הצבאי.

כזכור, הבחור נעצר והוסגר לפני תקופה על אם הדרך בדרכו לביתו על ידי המשטרה הצבאית. בבוקרו של ערב תשעה באב השתחרר ממאסרו, והבוקר נערכה לכבודו חגיגת השחרור.

עם הגעתו לאזור ביתו באשדוד, יצאו המונים שהמתינו לו בשירה ובריקודים סוערים ברחובה של עיר. אסיר עולם התורה הועלה על הכתפיים, כאשר הציבור הגדול שהתאסף במקום הריע לו והביע את הערכתו העמוקה על עמידתו האיתנה.

לאחר החגיגות ברחוב, התכנסו חבריו, מקורביו וידידי המשפחה לארוחת בוקר סביב שולחנות ערוכים בחצר בית המשפחה.

את מסכת הנאומים פתח ראש הישיבה, הגאון רבי ישראל מאיר זביחי, ראש ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', שהעלה על הנס את עמידתו של תלמידו. לאחר מכן נשא דברי חיזוק הגאון רבי מאיר וקנין, ראש ישיבת 'לב יצחק' באשדוד, ואחריו נשא דברים הרב יובל אברהמי.

במרכז האירוע נעמד הבחור אלחנן מזרחי ונשא דברים מרוממים ונרגשים, כשהוא משתף את הקהל בתחושותיו ובזכות שנפלה בחלקו למסור את הנפש למען לומדי התורה במהלך ימי שהותו בכלא הצבאי.

קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד (צילום: שימי קליין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (61%)

לא (39%)

אשדודאסירי עולם התורהאלחנן מזרחיישראל מאיר זביחי

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אין על האירגון הזה עם קדוש פשוט בית אמיתי לכול בחור עריק אני אישית נעזרתי בהם המון תודה לכם אנשים יקרים
בחור ישיבה
3
בואו נרגיע היו בקושי 50 איש. חיכינו להרבה יותר, למוזיקה, אפילו אתמול בגור ”קיבלו היתר” למוזיקה, וכאן רק אברך חסידי 1 היה וכל השאר בני משפחה וקצת חברים,. בפעם הבאה אל תגזימו , גם בסרטון לא רואים את ההמונים שהיו כמו שכתבתם!
שכנה ממול
2
אלחנן המלך הגיבור תמשיך לעשות שטייגען לא לפחד מהם אף אחד לא יעצור אותנו מדרך האמת
חבר
1
שווה להיעצר! לכו כולכם ללשכת הגיוס, תקבלו ארוחת בוקר חגיגית על שולחן מתקפל עם מפה חד פעמית, וירימו אתכם על הכתפיים (עד 75 ק"ג; המבצע עד גמר המלאי).
רק לא ג ושס

עוד בחדשות חרדים

צפו בגלריה

||
5

אֵין מְנַחֵם לָהּ

|

סֵדֶר הֲלָכָה

||
2

חיזוק ב-60 שניות

|

הטור השבועי | פרשת ואתחנן

||
1

מה גילה לו השל"ה בחלום?

||
12

בִּנְפֹל עַמָּהּ בְּיַד־צָר

||
5

מסר חשוב לזוגות

||
13

סֵדֶר הֲלָכָה

||
2

כָּל עַמָּהּ נֶאֱנָחִים

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר