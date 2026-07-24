( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

דובר צה"ל הודיע כי הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו במהלך פעילות מבצעית במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון, לאחר שהודעה נמסרה למשפחותיהם. מדובר ברס"ן יובל עזרא הי"ד, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 של חטיבת האש (282) בחיל התותחנים, וברס"ר (מיל') בניהו מלט הי"ד, בן 32 מיצהר, מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים (16).

על פי הנתונים שפורסמו, שני החיילים נפלו במהלך פעילות מבצעית שהתקיימה במרחב הכפר תל. בניהו מלט שירת כלוחם הגנת יישוב באזור, והיה תושב חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות של היישוב. יובל עזרא שירת כמפקד סוללה בחטיבת האש של חיל התותחנים.

יובל עזרא הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

בניהו מלט הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )