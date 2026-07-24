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רדיפת עולם התורה

היועמ"שית דורשת מבג"ץ: לפסול את החוק שימנע את המעצרים בעוון לימוד תורה | אלו הנימוקים

המדינה הגישה לבג"ץ את תשובתה לעתירות נגד החוק שמונע את מעצר בני הישיבות. לטענתה, החוק שאושר בכנסת פוגע בשוויון, מנוגד לצורכי הביטחון ואינו חוקתי | בתשובתה, מבקשת היועמ"שית גלי בהרב מיארה מבית המשפט העליון לפסול את החוק שימנע את מעצר לומדי התורה בעוון לימוד תורה (חדשות)

54תגובות
היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

היום (שישי) הגישה המדינה, באמצעות היועצת המשפטית לממשלה, את תשובתה לבג"ץ בעתירות נגד החוק שמונע את מעצר בני הישיבות. בעמדתה מבקשת המדינה מבית המשפט לבטל את החוק, לאחר שקבעה כי הוא פוגע באופן חמור בעיקרון השוויון ואינו עומד במבחנים החוקתיים.

בכתב התשובה מסבירה המדינה כי אף שהחוק הוצג כהסדר זמני עד לגיבוש חוק גיוס חדש, בפועל הוא מעניק ל הגנה מפני הליכי אכיפה פליליים. לדבריה, ההסדר יוצר "מנגנון חסינות קבוצתי", המונע מרשויות האכיפה להפעיל את סמכויותיהן כלפי משתמטים ועריקים שהם תלמידי ישיבות בלבד. עוד נכתב כי מדובר ב"פגיעה אנושה בזכות החוקתית לשוויון".

לטענת המדינה, הפגיעה אינה מסתכמת רק בשאלת השוויון. בכתב התשובה מודגש כי החוק מטיל נטל כבד יותר על המשרתים ב, דווקא בתקופה שבה קיים צורך ביטחוני בהרחבת מעגל המתגייסים. עוד נכתב כי גורמי צה"ל התריעו במהלך הליך החקיקה שהחוק "יעניק תמריץ לאי-התייצבות לשירות צבאי", "יפגע במאמצים הנעשים להגדלת היקף המשרתים בצבא מקרב הציבור החרדי", וכי הוא "אינו עולה בקנה אחד עם צרכי צה"ל".

עוד נטען כי החוק יוצר אכיפה בררנית, משום שהוא מונע נקיטת צעדי אכיפה כלפי קבוצה אחת של חייבי גיוס, בעוד יתר המועמדים לשירות ממשיכים להיות כפופים לאותם כללי אכיפה. המדינה מוסיפה כי ההסדר אינו כולל מנגנונים שיבטיחו הגדלה של מספר המתגייסים לצה"ל, ולכן אינו משיג את מטרתו המוצהרת.

לצד הביקורת על תוכן החוק, המדינה מותחת ביקורת גם על הליך החקיקה. לדבריה, נפלו בו פגמים משמעותיים, המצטרפים לפגיעה המהותית בשוויון. בכתב התשובה נכתב כי מדובר בחוק "כה מפלה, מנוגד לצורכי הביטחון של מדינת ישראל ולאינטרס הציבורי", עד ש"אי-החוקתיות הגלומה בו מדברת בעד עצמה". עוד מוסיפה המדינה: "לחוק הזה אין תקומה משפטית".

בסיום מבקשת המדינה מבית המשפט להוציא צו שיורה על ביטול החוק. עמדתה היא כי ההסדר "אינו חוקתי, ודינו – בטלות", ולכן אין להותירו על כנו.

צה"לגיוס חרדיםחוק הגיוסבג"ץבית המשפט העליוןגלי בהרב-מיארההיועצת המשפטית לממשלה

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36
כולנו יודעים שרק מיעוט קטן לומד באמת
עקיבא יוסף
תכתוב כולי יודע, ולא כולנו משום שאני בין הכולנו ולא יודע.
יוסקה
חזל אומרים מתוך 1000 יוצא מורא הוראה אחד לכן רק מהחרדים יצאו גדולי הדור כי לא דיברו כמוך דל מכל זה איזה פריצות ומיסיון זה צהל
נונו
עקיבא בן יוסף אם היה הולך לצבא לא היה יוצא רבי עקיבא הגדול
אגב ראה את השם שלך
ויורו על כך שמי שלא לומד- מתגייס. העם יהיה איתנו! שיעשו מבחן קל שמראה מי יושב ולומד ומי לא. קל, כי לא רק "עילוויים". מי שנפשו בתורה - שילמד. זה גם יכניס עוד רצינות ללומדי התורה
ברגע שהרבנים יהיו כנים
כן. הצבא פשט רגל בחוות גלעד ואתה מתעסק עם הגדרות שאתה בכלל לא מבין בהם. אתם מאשימים את עולם הישיבות במצב הבטחוני כדי להסיח את הדעת מכשלונות הצבא המפוארים ולנתב את הזעם הלאומי על החרדים
תתבייש לך. כן פשוט תתבייש
35
מעניין איפה היא הייתה בצבא... ימ"ש...תעיפו כבר את הכלבה הזאת
? ?
34
ה' הכביד את לב פרעה היא נוהגת בחרדים כאילו אנחנו נטולי זכויות אפילו בגהינום בשבילה יהיה לוקסוס, יהיה לה מדור משלה בשאול
גילה
33
צודקת. ולמי שטוען ש"כל אחד יכול לבחור ללמוד תורה" - זה נכון, אבל לא כל אחד יכול להיות רשום בישיבה (כידוע לכל בחור ספרדי למשל). ולא ייתכן שראשי ישיבות יהיו אלה שיחליטו מי יתגייס - רק מי שלא בא להם לקבל לישיבה...
רק לא ג ושס
נראה לי שאתה תהיה ביחד עם היעמשית בעולם הבא...מתאימים
רק שס
מי שכותב כל הזמן רק לא ג וש"ס יש לו מטרה לעבוד על התודעה. ולכן הוא כותב את זה כדי שיראו את זה שוב ושוב ושוב. לא נשמע חרדי
ולמי שטוען
זה סמוטגביריסט מצוי וקטנטן שמנסה להנדס תודעה. אחרי שהתגלה לעין כל שביחס לעולם התורה הבוסים שלו הם שמאל על מלא.
פשיטא
נכון, והוא הראייה הכי טובה למה לא ביבי
..
אכתוב לך (שוב) בצורה הכי ברורה: כל - *כל* - המפלגות של הקואליציה הנוכחית לא ראויות להצבעה. כולן. חבורה של אפסים מושחתים. סמוטגביר תקרא לחברים שלך...
רק לא ג ושס
32
לא מפתיע!
שי
31
לא יעזור לה כלום ה' איתנו
תורה הקדושה
מתי תבינו שיש למצוא שפה משותפת גם עם הצד הקוטבי. זה לא מרוע מה שהיא עושה. גם אם היא טועה
ה' גם איתה . היא יהודיה
30
וזה שהבן שלך הגנב לא במעצר,זה חוקתי ????
משה
29
יאוו כל פעם דוחפת את האף שלה למקום שלא שלה נמאס
יאיר
28
איזבל של דורינו ימ"ש.
יוסי
מרשעת
ברור
27
היא לא מפסיקה לרדוף את לומדי התורה. ערב רב היועמשית מה יש לה? היא לא רוצה לחזור בתשובה. אלולללללל
אין עוד מלבדו

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