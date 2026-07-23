בשבועות הקרובים ישטפו את הארץ רבבות נופשים ומטיילים מהציבור החרדי, שיצאו לאגור כוחות לאחר השנה העמוסה ולקראת זו החדשה | לצד החשש מעימותים וחיכוכים עם המגזר הכללי, מה שעלול לגרום לחילול השם, יש לתת את הדעת על תושבי "ערי הנופש החרדיות" שעבורם ימי בין הזמנים עלולים להיות סבל ממושך | עשה ולא תעשה: כך תטיילו בלי לעשות חילול השם (מגזין)
ממערכות יהושע והחשמונאים ועד פלוגות צה"ל בימינו; מסע אל שרשרת הלוחמים ששמרו תורה ומצוות קלה כחמורה לפי כל כללי ההלכה, עמדו בגופם מול גלי החורבן והוכיחו כי האמונה וההלכה הן הנשק הסודי של נצח ישראל (מגזין)
שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים מנהלים חקירה רגישה ומורכבת בחשד לביצוע עבירות חמורות על ידי תושב הבירה כבן 62, אשר מעצרו הוארך בבית המשפט לצורך המשך החקירה. מפרטי החקירה שחשפה המשטרה עולה דפוס פעולה מתוכנן שבו החשוד רכש בהדרגה את אמונם של הקטינים, לקח אותם לטיולים ומפגשים, ועל פי החשד ניצל את הקרבה והתמימות שלהם כדי לפגוע בהם קשות. במשטרה מעריכים בסבירות גבוהה כי קיימים קורבנות נוספים (בארץ)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מוצאי תשעה באב: מתי מותר להתקלח, לכבס ולהסתפר? והאם אפשר השנה להקל יותר באכילת בשר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לרגל יום תשעה באב: הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, אב"ד 'באר ישראל', מסר שיעורים מיוחדים שעסקו בעומק גלות החורבן ובדרכים לקירוב הלבבות בימים אלו – תוך דגש מיוחד על הוספת אהבת חינם ועזרה לזולת | צפו בדברים המעוררים (חרדים)
הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית, מגיע מדי שנה ביום תשעה באב למדרשת פסגות בפתח תקווה, למסירת שיעור מיוחד ומחזק ליום תשעה באב על חורבן בית מקדשנו • צפו בשידור חי (תשעה באב)
הוראות למעשה: גאב"ד 'עדת ישראל' במלבורן, השוהה בימים אלו בארץ הקודש, שיגר איגרת הלכתית מפורטת לבני קהילתו באוסטרליה לקראת צום תשעה באב | במכתבו מבהיר הרב את דיני מוצאי הצום וערב שבת, ופוסק שורה של הקלות נחוצות – מכיבוס ועד רחיצה ותספורת • המכתב המלא (חרדים)
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