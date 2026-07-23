כיכר השבת
רַבּוֹת אַנְחֹתַי, וְלִבִּי דַוָּי

כֹּהֲנֶיהָ נֶאֱנָחִים; תשעה באב אצל מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן 

חבר מועצת הרבנות הראשית וראש מוסדות 'יביע אומר' הגאון רבי יגאל כהן באמירת הקינות בבית מדרשו בב"ב, כשלאחריה מסר דברי מוסר וחיזוק על חורבן בית המקדש (חרדים)

תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)

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תשעה באבהרב יגאל כהן

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