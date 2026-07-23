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בבכי ובעלטה | צפו בתיעוד הענק מתשעה באב אצל חכמי וגדולי רבני ספרד

ממועצת חכמי התורה ועד היכלי הישיבות והמאירי לכת, כך קוננו גדולי חכמי ספרד ועדות המזרח על חורבן בית מקדשנו • מהגר"ש מחפוד ועד ראשי הישיבות והמקובלים • הצלם ש.פ.ה. מגיש גלריה מקיפה (חרדים)

תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד
תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד| צילום: צילום: ש.פ.ה.

המוני בית ישראל התכנסו בליל וביום תשעה באב בבתי המדרשות ובהיכלי הישיבות כדי לבכות ולקונן יחד עם מרנן ורבנן גדולי חכמי ספרד ועדות המזרח על חורבן בית אלוקינו ועל גלות השכינה.

צפו בתיעוד מאמירת הקינות ואיכה בצילם של הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה, גאב"ד 'יורה דעה' ורבה של יהדות תימן. חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', באמירת הקינות בהיכל הישיבה, כשלאחריהן נשא דברי נהי, קינה ומספד בפני התלמידים. הגאון רבי יצחק רצאבי, ראש מוסדות 'פעולת צדיק'. האדמו"ר המקובל הגה"צ רבי שלמה בוסו. וגם תיעודים מהגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבות 'באר התלמוד', ומרב העיר נשר, הגאון רבי יצחק לוי, בשיחת קינה והתעוררות מיוחדת לתשעה באב בבית מדרשו 'חזון עובדיה' בנשר.

    תשעה באב אצל הגר"י כהן
    תשעה באב אצל הגר"י כהן| צילום: צילום: ש.פ.ה.
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש מחפוד (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י רצאבי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י רצאבי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י רצאבי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י רצאבי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י רצאבי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י רצאבי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י רצאבי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"י רצאבי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש בוסו (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש בוסו (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש בוסו (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש בוסו (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ש בוסו (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ח כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ח כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ח כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ח כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ח כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ח כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגר"ח כהן (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגאון רבי יצחק לוי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגאון רבי יצחק לוי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגאון רבי יצחק לוי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגאון רבי יצחק לוי (צילום: ש.פ.ה.)
    תשעה באב אצל הגאון רבי יצחק לוי (צילום: ש.פ.ה.)

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    הרב שלמה מחפודהרב יהודה כהןהרב יצחק לויהרב יצחק רצאביהרב חנוך כהןהאדמו"ר הרב שלמה בוסו

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