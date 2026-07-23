כָּל עַמָּהּ נֶאֱנָחִים בבכי ובעלטה | צפו בתיעוד הענק מתשעה באב אצל חכמי וגדולי רבני ספרד ממועצת חכמי התורה ועד היכלי הישיבות והמאירי לכת, כך קוננו גדולי חכמי ספרד ועדות המזרח על חורבן בית מקדשנו • מהגר"ש מחפוד ועד ראשי הישיבות והמקובלים • הצלם ש.פ.ה. מגיש גלריה מקיפה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:55