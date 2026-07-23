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הדמעה שתהפוך למועד: הדרך לצאת מהמצרים האישיים מתוך אבלות תשעה באב

זהו שיעור על חורבן בית המקדש, אבל גם על המשברים האישיים של כל אחד מאיתנו — ועל המבט שמאפשר להחזיק מעמד מול הגלים, להמשיך קדימה | מאת המרצה הרב יואב אקריש לתשעה באב (יהדות)

בימים הקשים שאחרי חורבן בית המקדש, כאשר ראו שועל יוצא מתוך קודש הקודשים — בכו חכמי ישראל. אבל רבי עקיבא דווקא צחק. מה הוא ראה בתוך החורבן שחבריו לא הצליחו לראות?

בשיעור עוצמתי לתשעה באב עומד המרצה הרב יואב אקריש על סוד הנחמה של רבי עקיבא: איך לא להתעלם מהכאב, ובכל זאת לראות בו חלק מתמונה גדולה יותר - חרישה שמכינה צמיחה, חורבן שמתחיל בניין, ודמעה שעתידה להפוך למועד.

זהו שיעור על חורבן בית המקדש, אבל גם על המשברים האישיים של כל אחד מאיתנו — ועל המבט שמאפשר להחזיק מעמד מול הגלים, להמשיך קדימה, ולהאמין שגם כשהכול נראה שחור, הסיפור עדיין לא נגמר.

תשעה באבהרב יואב אקריש

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