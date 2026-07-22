כיכר השבת
כִּי רָחַק מְנַחֵם

לאור הנר ועל כסאות נמוכים | כך קוננו גדולי הדור בעיר התורה על החורבן הנורא 

תיעוד מרגש מתוככי היכלי הישיבות בבני ברק בליל תשעה באב | ראשי הישיבות, ממרומי גילם ומעמדם, התיישבו יחד עם התלמידים על כסאות נמוכים, וקוננו בבכי על חורבן הבית לאור הנרות ובחשיכת ההיכלות כנהוג (חרדים)

הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש והגר"ש זקס בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"מ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"מ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"מ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"מ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"מ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"מ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"מ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"מ בן שמעון בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)
הגר"ש קנייבסקי בליל תשעה באב (צילום: שוקי לרר)

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