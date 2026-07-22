כִּי רָחַק מְנַחֵם לאור הנר ועל כסאות נמוכים | כך קוננו גדולי הדור בעיר התורה על החורבן הנורא תיעוד מרגש מתוככי היכלי הישיבות בבני ברק בליל תשעה באב | ראשי הישיבות, ממרומי גילם ומעמדם, התיישבו יחד עם התלמידים על כסאות נמוכים, וקוננו בבכי על חורבן הבית לאור הנרות ובחשיכת ההיכלות כנהוג (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:42