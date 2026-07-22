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איך מבקשים מהקב"ה לזכור? הפירוש המרומם לקינות תשעה באב

בשיעור מיוחד לקראת תשעה באב, המשפיע הרב אשר פרקש מלמד פירוש עמוק ומפתיע מהבעל שם טוב הקדוש על מילה קטנה אחת - "מה" - ומגלה שבתוכה מסתתרים גם החושך העמוק ביותר של הגלות וגם המפתח לגאולה השלמה (חסידות)

| צילום: צילום: ללא קרדיט

"זכור השם מה היה לנו" - פסוק שאומרים בכל שנה בערב תשעה באב, אבל מעולם לא שאלנו את השאלה הפשוטה: איך מבקשים מהקב"ה "לזכור", כאילו הוא שכח אותנו?

בשיעור מיוחד לתשעה באב, המשפיע החסידי הרב אשר פרקש מלמד פירוש עמוק ומפתיע מהבעל שם טוב הקדוש על מילה קטנה אחת - "מה" - ומגלה שבתוכה מסתתרים גם החושך העמוק ביותר של הגלות וגם המפתח לגאולה השלמה.

🔹 מה ההבדל בין דבר שאנחנו זוכרים לדבר שאנחנו שוכחים - ולמה זה קובע את מצב הנשמה?

🔹 שני סיפורים מהבעל שם טוב: איך אותה מילה עצמה מבטאת גם גלות וגם גאולה

🔹 מה גילה הקב"ה למשה רבנו על כל הדורות, ומה זה גרם לו?

🔹 מהו הניסיון הקשה ביותר שדווקא הדור שלנו עומד בו - ואיך מתגברים עליו?

שיעור שנותן כלים לצאת מהגלות הפנימית ולהיכנס לחיי גאולה.

תשעה באבהבעל שם טובקינותהרב אשר פרקש

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