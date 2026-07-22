צער גלות השכינהאוי לנו על שריפת התורה; הראשל"צ הגר"י יוסף באמירת הקינות בהיכל בית מדרשו בירושלים חרחיים רוזנבויםכיכר השבת | 21:36הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב - צילום: באדיבות המצלםהראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב| צילום: צילום: באדיבות המצלם10100:00/0:35הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב - צילום: בני דקלהראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב| צילום: צילום: בני דקל10100:00/0:16הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב (צילום: בני דקל)הראשל"צ הגר"י יוסף בליל תשעה באב (צילום: בני דקל)הרב יצחק יוסףתשעה באבקינותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:להיוולד מחדש: הגאון הרב יצחק פנגר בקינה מטלטלת ודומעת לתשעה באב • צפוכיכר השבת|22:00בליל זה יבכיון: הגה"צ רבי אהרן בירנצוויג בדברי נהי על חורבן הבית | שידור חיכיכר השבת|21:30אבא תרחם! | הרב יגאל כהן בשיעור מיוחד לליל תשעה באב • צפו בשידור חיכיכר השבת|21:10 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הנס במנהרות עזה: שורד השבי חושף מה עשה עם החטופים בתשעה באביאיר טוקר|20:48התיעודים, הצרחות והזוועות: הטבח המחריד שטרם נגמר | מעייריבאיצלה כץ|20:06לזעוק, לבכות ולחבק: המפגש שיוציא אתכם מתשעה באב אחרת לגמרי | צפוהרב יוסף יצחק ג'ייקובסון|20:06
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