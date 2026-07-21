"בעזרת ה' בסוף יהיה רווח גדול" אלף המגן של הגר"מ שטרנבוך!

מהלך רחב היקף מתגבש בימים אלו בעקבות הוראתו של מהגר"מ שטרנבוך. על פי המתואר בבית הגר"מ שטרנבוך, לא הסתפק פוסק הדור בהוראה על הרחבת רשת הכוללים 'תשובות והנהגות' שבנשיאותו, אלא מעורר בימים אלו גם ראשי כוללים נוספים לעשות כמותו, איש איש במקומו, ולהוסיף לומדים וספסלים דווקא בעת הזאת.

הקו המנחה, כפי שהוא עולה מדבריו, ברור: אל מול הגזירות המבקשות לצמצם את מספר עוסקי התורה, תשובתו של עולם התורה אינה יכולה להיות התכנסות והתגוננות, כי אם הרחבה. "הם אומרים פן ירבה", הגדיר זאת הגר"מ שטרנבוך, "ואנו אומרים כן ירבה".

הרקע למהלך הוא מצב שאותו תיאר הגר"מ שטרנבוך במילים קשות. "ברוך ה' שנתרבה היום תורה בארץ ישראל באופן שאין לשער", פתח את קריאתו, "אבל המצב היום שיש הרבה אברכים שמחפשים כוללים ואין להם, ובמיוחד בבית שמש שהעיר גדלה מאד וחסר שם כוללים".

הגזירות הכלכליות שהוטלו על עולם התורה, ובראשן ביטול ההכרה בקבלות על פי סעיף 46, הביאו כוללים רבים לצמצם את שורותיהם ואף לסגור את שעריהם, ובמקביל גדל והולך מספרם של האברכים המבקשים מקום תורה ואינם מוצאים. את הזעקה על כך השמיע הגר"מ שטרנבוך במילים שהדהדו בעולם התורה: "וכבר פנו אלינו הרבה אברכים שכל רצונם ללמוד תורה ואין להם מושיע ואיך אפשר לישון בלילה במצב כזה? הלא התורה מושפלת, והקב"ה צועק התעוררו התעוררו!!".

בסביבת מרן מציינים כי דווקא בנקודה זו מבקש פוסק הדור לשמש דוגמה אישית: תחילה מרחיב הוא את רשת הכוללים 'תשובות והנהגות' שהקים וייסד, ומכאן הקריאה אל שאר ראשי הכוללים ללכת באותה דרך. אלא שראשי הכוללים, המתקשים גם כך לעמוד במלגות הקיימות, אינם יכולים לשאת את הנטל לבדם, ומכאן פנייתו של הגר"מ שטרנבוך אל הציבור.

הביטוי המעשי לכך הוא מגבית 'אלף המגן', שבמסגרתה מבקש הגר"מ שטרנבוך לגבש קבוצה של אלף תומכים, שייטלו על עצמם שלושת אלפים שקלים כל אחד. בדבריו קרא הגר"מ שטרנבוך: "כולם יראו לתמוך בכל כוחם ואפילו אם נראה שמפסידים אבל זה כדאי ובעזרת ה' בסוף יהיה רווח גדול. אנחנו נראה מסירות נפש והקב"ה יראה לנו מסירות נפש, ומי שיתן אלף דולר בעזרת ה' יתברך יראה ישועות".

להצטרפות לאלף המגן ולברכה הנדירה הקליקו כאן>>>