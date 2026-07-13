גר"ש מחפוד בקריאה נדירה: "אני מכיר את כל המשפחה! חייבים להצטרף למצווה זו" | צילום: צילום: באדיבות המצלם

גר"ש מחפוד בקריאה נדירה: "אני מכיר את כל המשפחה! חייבים להצטרף למצווה זו" - צילום: באדיבות המצלם

הגר"ש מחפוד בקריאה נדירה: "אני מכיר את כל המשפחה! חייבים להצטרף למצווה זו"

"אני מכיר את כל המשפחה. יעקב בן שלמה הלך לעולמו והשאיר אלמנה עם ששה ילדים בבית. כל מי שישתתף במצווה זו להחזיק את ששת הילדים - זו מצווה גדולה. לכן אני יוצא בקריאה לכל יהודי ויהודי שיכול להצטרף למען להחזיק את המשפחה... וכל המצטרף יבואו עליו כל הברכות כולם!"

כך, במילים נחרצות, אישיות ויוצאות דופן בחריפותן, יוצא מגדולי פוסקי הדור, הגאון רבי שלמה מחפוד, למען אלמנה שבורה וששת יתומיה שנותרו בבית ללא משענת.

ש "למועד הזה את חובקת בן": הסגולה שמרגשת אלפים בבית השונמית נחמן שטרנהרץ | מקודם

הרקע לקריאתו המטלטלת של הרב מחפוד הוא סיפור קורע לב על אברך עדין נפש, ר' יעקב בן שלמה ז"ל, שנפטר בגיל 45 בלבד, לאחר שנתיים וחצי של מאבק מיוסר בסרטן אלים. ר' יעקב היה סמל למסירות נפש עבור משפחתו.

בחודשים הראשונים למחלתו, כשכאבי התופת כבר כרסמו בגופו, הוא בחר לשתוק. הוא נשך שפתיים, הסתיר את מצבו והמשיך לקום בכל בוקר לעבודתו, מתוך חרדה עצומה לפרנסת אשתו ושבעת ילדיו. המצוקה הכלכלית העיקה ממילא, והוא, באצילותו, סירב להפוך לנטל, עד שהגוף פשוט לא יכול היה לשאת עוד.

חייבים להצטרף! תורמים עכשיו וזוכים לברכת הרב מחפוד >>>

הכל החל בחודש אלול בחולשה לא מוסברת ואירועי עילפון. חודשים של נדידה בין רופאים הסתיימו בבשורת איוב שניחתה דווקא בימים שבין פורים לפסח, בעיצומן של ההכנות הנרגשות לחתונת בנו הבכור. דמעות השמחה של החופה התערבבו באחת עם דמעות של חרדה ואימה, כשהמחלה התגלתה במלוא אכזריותה.

אחרי פטירתו, הבית נותר מיותם ומוכה יגון. מאחורי הדמעות ניצבת אלמנה אחת, בודדה וגיבורה, שכורעת תחת משא החיים. שש עשרה שנות נישואין נגדעו באבחה, ושנתיים וחצי של מאבק רפואי ממושך שאבו את כל חסכונות המשפחה והותירו אותה עם חובות כבדים. היא נותרה כעת לבדה, מטופלת בשישה ילדים שעדיין בבית, זקוקים ללחם, לבגדים, ולטיפת ביטחון בעולמם שחרב.

ר' יעקב מסר את נפשו למען ילדיו עד נשימתו האחרונה ממש. עכשיו, כפי שפוסק מרן הרב מחפוד מתוך היכרות אישית וכואבת עם המקרה - זהו התור שלנו להושיט יד. זוהי חובה שאי אפשר להתעלם ממנה.

הקריאה של גדול הדור מהדהדת: אל תעמדו מנגד מול שבר כה גדול. הצטרפו להחזקת ששת היתומים, וזכו להבטחתו החד-משמעית של הרב מחפוד: "וכל המצטרף יבואו עליו כל הברכות כולם".

חייבים להצטרף! תורמים עכשיו וזוכים לברכת הרב מחפוד >>>