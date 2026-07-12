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הגר"ש גלאי מתכונן 

"למועד הזה את חובקת בן": הסגולה שמרגשת אלפים בבית השונמית

לפני שנים הסמיך הגר"ח קנייבסקי זצ"ל את עמוד הישועות הגר"ש גלאי, לפעול ישועה לחשוכי ילדים, בבית האישה השונמית | הסגולה הנפלאה שבה החזיקו הסטייפלר ובנו הגר"ח קנייבסקי ממשיכה, ומדי שנה נקשרים בה מאות סיפורי ישועה | ביום רביעי זה קורה שוב (חרדים)

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הגר"ש גלאי מתכונן בסילודין למעמד השנתי בבית השונמית (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש גלאי מתכונן בסילודין למעמד השנתי בבית השונמית
הגר"ש גלאי מתכונן בסילודין למעמד השנתי בבית השונמית | צילום: צילום: באדיבות המצלם

אחד מסיפורי הישועה הפלאיים והמפורסמים ביותר בתנ"ך, הוא ללא ספק המעשה עם אלישע הנביא ובנה של האשה השונמית. כך בהבל פיו של איש האלוקים, זכתה האשה השונמית להיפקד בזרע של קיימא, והנביא עמד על דיבורו ופעל שאכן יהיה זה זרע של קיימא, כמו שביקשה האשה: "איש האלוקים אל תכזב בשפחתך".

הוכשר הדור, ובעשורים האחרונים יכולים יהודים מכל קצווי תבל להגיע אל הבית ההיסטורי שלפי המסורת התגוררה בו האשה השונמית, בו היתה עליית הקיר שבה התגורר אלישע הנביא, וכאן, בבית הזה הוציא מפיו את המילים הקדושות שחוללו את הפעולה הנפלאה וזיכו את האשה בזרעא של קיימא.

על פי יסודות הקבלה והחסידות, ההשפעה שהושפעה במקום הזה שרירה וקיימת לעולמי עולמים, ולכן נהג הסטייפלר הקדוש להגיע אל הבית העתיק, ולהתפלל בו עבור חשוכי הילדים, ולפעול ישועות דווקא במקום הקדוש הזה.

גם בנו הגר"ח קנייבסקי, שזמנו היה יקר במיוחד כידוע, ושלא נסע כמעט אף פעם לקברי צדיקים וכדו', הטריח את עצמו בשנת תשע"ב ונסע לבית האישה ושנמית כדי להתפלל עבור חשוכי ילדים, ואכן רבים רבים נושעו באותן תפילות.

שנה לאחר מכן הסמיך הגר"ח קנייבסקי זצ"ל את תלמידו חביבו הגאון רבי שמעון גלאי, להמשיך את המורשת ולפעול ישועות בבית האשה השונמית.

מאז נקשרים מאות סיפורי ישועה בכל שנה ושנה בסגולה הנפלאה הזאת.

וכך מחר, יום שני, יצא עמוד הישועות פעם נוספת לפקוד את בית האשה השונמית, השוכן בטבורו של הכפר הערבי סולם (שונם). אין כמעט גישה אל הכפר ואין גישה אל הבית. ומי שרוצה בכל זאת להגיע - צריך להכנס למושב “מרחביה״ - שם ישנו כביש עפר תחוח ומוזנח. הרכב יקפץ על האבנים הלא ישרות, ויתקדם עד שיגיע אל תוככי המקום: סולם.

בלב ליבו של הכפר, עומד המקום הפלאי הזה, עומד ומחכה לנו, בית האישה השונמית.

גם השנה יפעל הגר"ש גלאי ישועות לחשוכי הילדים, כי כך היו מילות הנביא: “לַמּוֹעֵד ... כָּעֵת חַיָּה אַתְּ חֹבֶקֶת בֵּן ...״.

נביא גוזר, והקב״ה מקיים. שם בשונם נפתחו השמים מעבר לגדר הטבע, איפה שנגמרו כל הסיכויים, כשכולם כבר פסקו מלהאמין – שם קרה הנס. נס שהופך את המציאות. שם נפתחו הצינורות.

למועד הזה, אמא, אתם חובקים!!!

להעברת שמות לזרע של קיימא הקליקן כאן>>>

כיכר בשיתוף קופת העירבית השונמיתשמעון גלאי
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