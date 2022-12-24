זה קורה היום! בעוד 73 יתומים ויתומות מחכים לישועה, הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל יוצא למסע תפילה נדיר ב'בית השונמית' | מעניקים לכל יתום, והמשגיח יזכיר את שמכם בפרטות לברכה שלא תשוב ריקם | שעות אחרונות להעברת השמות הזעקה, התקווה וההבטחה - רגע לפני כחודש שבט
12 שנים לאחר שביקר במקום, הגיע אחר הצהריים מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לבית השונמית בכפר שונם שבצפון הארץ, כשהוא מלווה בבני משפחתו ובזקוקים להיפקד בזרע של קיימא. הגר"ח קרא במקום מספר פרקי תהילים, קרא את הפרק בנביא המתאר את הנס שאירע לשונמית וקרא קוויטלך רבים שהוגשו בפניו והעתיר בתפילה עבור הזקוקים לכך