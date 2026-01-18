היום, יום ראשון ער"ח שבט, יתרחש מחזה מרטיט בלב הכפר הערבי סולם. אל המקום שבו התרחשו ניסים מעל לדרך הטבע, אל "בית השונמית" – המקום בו התרחש נס החייאת המתים – יעלה המשגיח, הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל.

הוא לא עולה לשם עבור עצמו. הוא עולה לשם כשהוא נושא על כתפיו משא כבד מנשוא: 73 זוגות של חתנים וכלות יתומים.

"איך אכנס לחופה לבד?" נסו לדמיין 73 בתים שבורים. 73 חתנים וכלות שעברו מסכת ייסורים, איבדו את היקר להם מכל, וכעת, ברגע המאושר בחייהם, הם עומדים מול שוקת שבורה. אין מי שישלם למכולת, אין מי שידאג לנדוניה, אין יד אב ואם מלטפת שתרגיע את החששות.

מעבירים עכשיו את השמות לתפילה בבית השונמית וזוכים בברכת הצדיק!

זעקתם הגיעה אל שולחנו המשגיח, והוא לא יכל לעמוד מנגד. במכתב נדיר ומרגש הוא כותב:

"קול תחנוניהם באה אלינו, שאין בידם להוצאות ההכרחיים... ומצווה גדולה לשמחם".

מידה כנגד מידה: אתם דואגים להם – הצדיק דואג לכם הלילה המשגיח קבע 'תג מחיר' סמלי אך עוצמתי לשותפות הזו: 10 שקלים לכל יתום. בתמורה לתרומה הזו, המיועדת נטו להקמת ביתם של היתומים, המשגיח גוזר בכוח התורה הבטחה נדירה לתורמים:

"אתפלל במקום המסוגל לניסים 'בית השונמית' על כל התורמים, שיזכו לישועה ב'בני, חיי ומזוני' שהיא הברכה הכוללת הכל... וינצלו מכל הצרות והמחלות".

אל תפספסו את הרכבת – הרשימות נסגרות! רשימת השמות נסגרת בשעות הקרובות ממש. זה הזמן שלכם להתחיל את חודש שבט ברגל ימין ולזכות בשידוכים הגונים, נחת מהילדים, בריאות איתנה ופרנסה בשפע – בזכות דמעות של יתומים שיהפכו לדמעות של אושר בזכותכם.