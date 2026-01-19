"שפע גדול ועצום בפרנסה": הפסק המסעיר של הגר"מ שטרנבוך

התרגשות רבה אוחזת בימים אלו את הציבור החרדי, עם פרסום דבריו הנוקבים והמפורשים של פוסק הדור, מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א. המכתב, שפורסם על ידי 'קופת העיר', חורג מגדרי המלצה רגילה והוגדר על ידי מקורבים כ"פסק דין" לכל דבר ועניין בנושאי פרנסה וכלכלה.

על הפרק עומד גורלם של 99 יתומים ויתומות, אשר חתונתם מתקיימת בחודש שבט הבעל"ט. מדובר בחתנים וכלות הנכנסים לחופתם ללא אב או אם שילוו אותם, כשהם זקוקים לעזרה דחופה במימון ההוצאות הבסיסיות ביותר להקמת הבית.

מרן פוסק הדור, הידוע בגישתו השקולה והמדודה, יצא הפעם מגדר הרגיל. בצעד נדיר, הוא נקב בסכום מדויק והכריז כי הוא עצמו שותף מלא למגבית זו. בדבריו הבהיר שנתינה שהיא מעל לרגילות, גוררת אחריה שפע שהוא מעל לדרך הטבע.

במכתב הקודש כותב מרן הגר"מ שטרנבוך את הדברים הבאים, מילה במילה: "ראוי שכל אחד ואחד יתן סך 10 ש"ח לכל יתום, סך הכל 990 ש"ח, וגם אני נותן כך בס"ד".

בהמשך דבריו, גוזר פוסק הדור את הדין עבור התורמים ומבטיח הבטחה שאינה משתמעת לשני פנים: "והנותן סכום זה בוודאי שיזכה מידה כנגד מידה, כשם שריחם על היתומים בסכום הגון למעלה מהרגילות, כך יתעוררו עליו רחמים מהשמים, לשפע גדול ועצום בפרנסה וריבוי הכנסות באופן פלאי מעל לדרך הטבע".

ההתבטאות אודות "ריבוי הכנסות באופן פלאי מעל לדרך הטבע", עוררה הדים רבים. רבים רואים בכך הזדמנות פז לישועה בענייני פרנסה, בפרט בתקופה כלכלית מאתגרת זו. מרן חותם את מכתבו בברכה כוללת להצלחה בכל: "ובכל אשר יעשה יצליח, ותהיה הברכה שרויה במעשי ידיו בכל חודש שבט הבעל"ט".