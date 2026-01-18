כיכר השבת
מרן הגר"ש גלאי בזעקה גדולה: "חייבים לעשות הכל כדי להציל אותם"

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי יוצא מגדרו למען אם צעירה שנותרה לבדה במערכה על חינוך ילדיה • מול הלחצים להעבירם לחינוך שאינו תורני, מעיד הרב על "מלחמה עזה" ומעניק ברכה מיוחדת לתורמים 

הגר"ש גלאי (צילום: קופת העיר)

סיפור כואב ומורכב הונח לאחרונה על שולחנו של עמוד התפילה הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, סיפור שהוביל את הרב לצאת בקריאה נרגשת ודחופה להצלת נפשות כפשוטו. במרכז הפרשה עומדת אם צעירה לילדים רכים, שנותרה להתמודד לבדה עם עול הפרנסה וגידול הילדים לאחר שהאב עזב את הבית.

אולם, מעבר לקושי הכלכלי והרגשי היומיומי, ניצבת האם מול איום רוחני ממשי: לחצים כבדים מופעלים עליה להוציא את הילדים ממסגרות החינוך הטהורות ולהעבירם למסגרת חינוכית שאינה תורנית. האם, הנאבקת בכוחותיה האחרונים, ביקשה סיוע כדי שתוכל להמשיך ולהעניק לילדיה חינוך בדרך ישראל סבא.

הגר"ש גלאי, שנחשף לפרטי המקרה ושמע את העדויות, הביע זעזוע עמוק מהמצב. בדברים שנשא, תיאר את המתרחש כמאבק על עתידם הרוחני של הילדים: "יש שם מלחמה עזה… חייבים לעשות הכל כדי להציל אותם", התבטא הרב בכאב.

לעזרה דחופה הקליקו כאן>>>

בדבריו פירט הרב את חומרת המצב ואת הצורך הדחוף בהתגייסות הציבור: "מדובר באשה חשובה שמתמודדת בקשיים גדולים", העיד הגר"ש, והוסיף את הסיבה הבוערת להזעקת העזרה: "רוצים להעביר את הילדים לחינוך לא תורני. המצב מאוד מאוד קשה".

על פי הנחייתו של הרב, 'קופת העיר' נרתמה להקמת קרן צדקה מיוחדת למען המערכה להצלת הילדים, כאשר הרב מדגיש כי התמיכה במקרה זה היא השקעה ישירה בנצח חייהם של הילדים הללו. "מי שעוזר בזה, עוזר לקרב ולהחזיק ילדים שימשיכו בדרך התורה, בדרך הישרה", אמר הרב.

לסיום, העניק הגר"ש ברכה מיוחדת ומפורשת לכל מי שייקח חלק במצווה חשובה זו של הצלת חינוך ילדי ישראל: "ויבורכו כל הנותנים, המסייעים והתומכים בכל הברכות, עם הרבה סייעתא דשמיא"

לעזרה דחופה הקליקו כאן>>>

הגר"ש גלאי (צילום: קופת העיר)

