הראשון לציון הרב יצחק יוסף בדמעות: "ראיתי את כל היתומים"

הטרגדיה הנוראה שפקדה את שכונת רמות בירושלים, עפ פטירתו בדמי ימיו של הרה"ג ר' רועי בעדני זצ"ל, ממשיכה לרחף בחלל, אף שימי ה'שבעה' כבר הגיעו לסיומם, והמשפחה מנסה להתחיל את מסע החזרה אל השגרה הכואבת, בלי האבא האהוב שהיה מרכז הבית ועמוד התווך של המשפחה.

רק לפני שבוע הרב בעדני, אברך תלמיד חכם וירא שמים, החזיק את כוס ההבדלה ובירך על האש ועל הבשמים. לאחר שקיפל את הטלית התלונן על תחושה לא טובה באזור הלב ואמר כי הוא "הולך לנוח כמה דקות". דקות ספורות לאחר מכן, הוא נפטר בפתע פתאום מדום לב פתאומי, כשהוא אדם בריא לחלוטין וללא כל רקע רפואי מוקדם.

בבית האבלים נותרו תשעה יתומים רכים, כאשר הגדול שבהם הוא בחור ישיבה בן 21, והקטן ילד חמד בן 4 בלבד. בסך הכל הותיר אחריו המנוח עשרה יתומים, לאחר שרק לפני חודשיים בודדים עמדו תחת החופה וחיתנו את הבת הראשונה. הרב בעדני זצ"ל היה המפרנס היחיד בבית, שקד על תלמודו בשני סדרים ביום, ובשעות הערב והלילה עסק בשחיטה מהודרת כדי להביא טרף לביתו. כעת, המשפחה העדינה נותרה מול שוקת שבורה, ללא משענת כלכלית, ועם עול כבד של חובות מהחתונה האחרונה.

מנהיג יהדות ספרד, פוסק הדור רבנו הראשון לציון רבי יצחק יוסף, הטריח את עצמו והגיע לנחם את האלמנה והיתומים בביתם שבירושלים. לאחר שראה מקרוב את השבר הגדול ואת היתומים הרבים שנותרו ללא משענת, יצא מרן בקריאה מיוחדת בה הוא מבקש מכל אחד ואחד להתגייס למען המשפחה.

ש נורא: הגרי"ב שרייבר מבקש עבור יתומה חיה שעומדת להתחתן נחמן שטרנהרץ | מקודם

וכך אומר מרן פוסק הדור שליט"א בפנייתו לציבור: "הנני קורא בזה לעזרת המשפחה היקרה, משפחת בעדני בשכונת רמת שלמה בירושלים. הלכתי לנחם אצלם וראיתי את כל היתומים, 9 יתומים.

הרב רועי בעדני זצ”ל היה אברך והיה בלילות מידי פעם נוסע לשחיטה לזכות את הרבים. פתאום נפטר לפתע בלי שום דבר והשאיר אחריו 9 יתומים קטנים. מצווה לעזור להם, בקשה לעשות צדקה עשה עם עמלי תורה. הילדים כולם בני תורה ולכן מצווה רבה לבוא לעזרתם.

כל אחד יעשה השתדלות. הקב”ה יברך את כל התורמים וכל המסייעים, הקב”ה ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה."

לתרומה דחופה ל-9 היתומים של הרב רועי בעדני זצ"ל>>>