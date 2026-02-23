נורא: הגרי"ב שרייבר מבקש עבור יתומה חיה שעומדת להתחתן

ילדה קטנה שרק רוצה חום ומרק של בית אבל טרגדיה נוראית וסבוכה הביאה למצב שהיא לא יכולה לגור עם אבא ואמא, אחות גדולה לקחה אותה אליה והיא גרה אצלה 11 שנה.

בחסדי השם וברחמיו מצאה את זיווגה ועומדת כעת לפני החתונה. האחות, דואגת ורוצה לעזור ולתת מה שיכולה אבל אין לה. היא עצמה מטופלת ברוך ה' במשפחה ברוכה ואין לה את היכולת לדאוג לאחות הקטנה.

הגרי"ב שרייבר מכיר את המקרה מקרוב ופונה לעם ישראל, רחמנים בני רחמנים בבקשה לעזור לכלה:

"מקרה שקשה למצוא כדוגמתו יתומה מאבא ואמא ושתיהם חיים – גם האבא וגם האמא כבר 11 שנה שהיא גדלה אצל אחותה בבית עברה בכל ה-11 שנה האלה יסורי איוב ממש. עכשיו ברוך השם היא התארסה ומתחתנת ואין לה שום אפשרות אפילו להוצאות מינמליות של ליל החתונה כלום – כלום – כלום"

היא לא מבקשת מותרות של אקססוריז למטבח או לחדר האמבטיה, לא ריחנים לבגדים. היא צריכה שמלת כלה, תשלום לאולם פשוט הבסיס של הבסיס שלכולנו נראה מובן מאליו, אין לה.

כמו שאמר הגרי"ב "כלום - כלום - כלום"

הגרי"ב שרייבר מברך ברכה נדירה מידה כנגד מידה, הבטחה שתלווה את התורמים לכל חייהם:

"ומי שיתרום הקב"ה יעזור לו שהוא יהיה תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים יזכה לאריכות ימים ושנים בריאות גופא ונהורא מעליא ונחת עד בלי די מכל צאצאיו"

חיים ארוכים, בריאות ונחת - התגשמות הרצונות, התפילות והבקשות בברכה אחת, בתרומה אחת!

