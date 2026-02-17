"הגיע ממש עד לפת לחם": ראש ישיבת 'כף החיים' בעדות מטלטלת

העיר ירושלים רגילה לקול התורה הבוקע מישיבת 'כף החיים' כבר חמישים שנה ברציפות בלי עין הרע, אך בימים האחרונים נשמע מכיוונו של ראש הישיבה, מרן הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א, קול אחר. קול של זעקה, של כאב ותחינה עבור מקרה קשה במיוחד שאינו סובל דיחוי.

מדובר בטרגדיה שקטה שהתפתחה בתוככי אחד הבתים של גדולי תלמידי החכמים בירושלים. בבית זה, בו מתגוררות 11 נפשות, שררה תמיד שמחת התורה והסתפקות במועט. אלא שלאחרונה, גלגל הפרנסה התהפך. חובות כבדים מנשוא הצטברו, הנושים החלו להתדפק על הדלתות, והלחץ הנפשי העצום הכניע את אב המשפחה.

מקורבים לבית מספרים על מצב של הישרדות יומיומית. אך מה ששבר את גב הגמל וגרם לגר"י סופר לצאת מגדרו, הוא הדיווח על התדרדרות במצבו הבריאותי של האב כתוצאה מהלחץ הכלכלי, והעובדה המזעזעת שהמשפחה הגיעה לחרפת רעב של ממש.

בעדות וידאו נדירה ומטלטלת, חושף ראש הישיבה את עומק השבר. הוא אינו משתמש במליצות, אלא מתאר מציאות כואבת של "פת לחם".

"באתי בבקשה שטוחה בעבור תלמיד חכם צדיק גדול", פותח הרב את דבריו בכאב גלוי, "ועכשיו נקלע לחובות גדולים מאוד, ובעקבות החובות שנפלו עליו מצבו הבריאותי נפגע מאוד, והוא שרוי בצער גדול, מחמת החובות והנושים שמבקשים את הכסף שלהם".

המילים של הרב דוקרות. לא מדובר רק על כסף, מדובר על חיי אדם. "הוא בעל משפחה של 11 נפשות והגיע ממש עד לפת לחם", מעיד הרב, ופונה בקריאה ישירה לכל לב יהודי: "מבקשים מכל הציבור הקדוש שיחיו, לתת יד לעזור ולתמוך בתלמיד חכם חשוב".

מול המקרה הקשה של משפחה ברוכת ילדים שהגיעה עד פת לחם, והאב שבריאותו רופפת, הוקמה ב'קופת העיר' קרן חירום מיוחדת. ההוראה היא להתגייס בסכום של 300 ש"ח למען הצלת המשפחה.

ראש הישיבה חותם את דבריו בברכה נדירה, מידה כנגד מידה, לכל מי שיטה שכם במערכה זו: "תזכו למצוות, השם יתברך ימלא משאלות לבכם לטובה לברכה לאהבתו יתברך וכן יהי רצון ונאמר אמן".

להצלת משפחת תלמיד החכם מחרפת רעב ולזכייה בברכת מרן הגר"י סופר הקליקו כאן>>>