דרמה בין החומות: רבם של תושבי הרובע היהודי לא יכול עוד לשתוק

בתוככי הרובע היהודי בירושלים, יוצא רב הרובע ורב בית הכנסת 'החורבה', הגאון רבי אליהו זילברמן, בקריאה דחופה לציבור. מי שרגיל לראות את הרב שקוע בתלמודו או מוסר את שיעוריו, נחשף כעת לצד אחר – דאגה אבהית ונוקבת ליתומה אחת, שאין מי שידאג לה.

הסיפור הקשה, שהגיע לשולחנו של הרב, עוסק בכלה יתומה, בת השכונה, שזכתה ברוך ה' להתארס. אך ככל שתאריך החתונה מתקרב, השמחה נמהלת בחרדה של ממש. לא מדובר בבקשה למותרות, אלא במחסור מחפיר בדברים הבסיסיים ביותר להקמת בית.

בצעד חריג ויוצא דופן, החליט הגר"א זילברמן לפנות בקריאה ישירה לציבור. הוא אינו משתמש במליצות, אלא מתאר את המציאות הכואבת כהווייתה, מתוך היכרות אישית עם המקרה: "אני פונה בקריאה מעומק הלב לכל מי שבידו לעזור, לכלה היקרה, יתומה משכונתינו ברובע היהודי בירושלים - העיר העתיקה".

קולו של הרב מסגיר את הכאב, כשהוא מתאר את האבסורד הנורא – הכלה הגיעה לרגע המאושר בחייה, אך עומדת בפני שוקת שבורה: "וברוך השם היא זכתה להגיע למצב שהתארסה. עומדים לפני החתונה – וחסר כסף לצורך הוצאות הנישואים הפשוטות! הוצאות נישואים, בגדים, נדוניה, דברים הכי מינימליים".

המילים "דברים הכי מינימליים" מהדהדות בחלל. לא דירה, לא רהיטי פאר, אלא הדברים הפשוטים ביותר שכל כלה זקוקה להם כדי להיכנס לחופתה בראש מורם.

אל מול המצוקה הזו, מעמיד הרב הבטחה מידתית נדירה. הוא גוזר גזירה שמימית – מידה כנגד מידה. מי שיעזור לאותה כלה ברגע הדחק שלה, יזכה לעזרה משמיים בעת הצורך שלו: "כל מי שיעמוד לימין אביון – הקב"ה יעמוד לימינו".

הרב מוסיף ומפרט את זכויות העתק העומדות לזכות התורמים במקרה חירום זה: "מי שתורם לעניין הזה זוכה גם למצוות הכנסת כלה, וגם לשמח לבב יתומה ואלמנה, וגם הקמת בית בישראל בעזהי"ת".

המצב דוחק. החתונה בפתח, וההוצאות המינימליות טרם שולמו. ב'קופת העיר' הוקמה קרן חירום מיוחדת (קרן מס' 5860) על פי בקשתו הישירה של הרב. השותפות שנקבעה להצלת הכלה היא בסך 350 ש"ח – סכום שיאפשר לכסות את ההוצאות הדחופות ולהעניק ליתומה את האפשרות להינשא בכבוד.

זהו רגע המבחן. האם הכלה היתומה תעמוד בחופתה כשהיא מבוישת, או שהציבור ייענה לקריאת הרב ויזכה להבטחה ש"הקב"ה יעמוד לימינו"?

